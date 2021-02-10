Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

Завтра, 11 февраля, Комиссия Формулы 1 обсудит заморозку силовых установок и балансировку из мощностей в случае подобной заморозки на период с 2022-го по 2024-й годы. Это очень тонкая тема, которая явно скажется на раскладе сил в чемпионате. А значит, завтра все стороны будут защищать свои интересы.

Обсуждение заморозки моторов было вызвано просьбой Red Bull: из-за ухода Honda из Ф1 в конце 2021 года команда лишилась поставщика двигателей. Теперь австрийцы хотят строить силовые установки сами, но смогут сделать это лишь в том случае, если доработка моторов будет запрещена.

Заморозка и выравнивание

Базовая идея такова: с 2022-го по 2024-й силовые установки будут заморожены, а производители сосредоточатся на новом моторном регламенте, который вступит в силу в 2025-м.

Формула 1, тем временем, будет постепенно переходить на все более экологичное топливо, начав с Е10 - смеси, в которой биотопливо будет составлять 10%.

А вот вопрос о том, какие шаги будут предприняты до заморозки, остается спорным. Одни считают, что начать выравнивать мощности силовых установок можно только после первых гонок 2022 года. Это мотивировано тем, что лишь после заключительных доработок зимой 2022-го станет ясно, кто из производителей на сколько отстает от конкурентов.

Другие считают, что FIA стоит заняться выравниванием мощностей заранее, чтобы к первым этапам 2022-го команды уже подошли с моторами, чья мощности отличается не более, чем на 2%.

Баланс мощностей

Вопрос баланса мощностей всегда вызывает волну противоречий среди профессионалов и любителей Ф1. А потому этот вопрос стараются держать подальше от паддока, но он все равно регулярно всплывает.

Заняться балансировкой можно двумя способами: разрешить доработку отставшим, либо ввести дополнительные ограничения лидеров. Первый вариант создал бы проблемы Red Bull, которая хочет сохранить мотор в том виде, в каком его оставит Honda, покидая Ф1.

Второй вариант, о котором пока говорят шепотом, предполагает снижение разрешенного объема топлива для машин с наиболее мощными двигателями. Таким образом, расход бензина для самого мощного мотора будут сокращать до тех пор, пока его мощность не снизится до уровня остальных.

Такой подход вызывает ярость у Mercedes, а Ferrari может наложить на него право вето, так как подобные шаги влияют на саму ДНК Формулы 1. Так что завтра всем сторонам предстоит прийти к очень сложному соглашению. Но оно не заставит ждать себя долго.