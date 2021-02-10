Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
231 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
259 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
267 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
280 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
295 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
304 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Аналитика

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

Поделились
Комментарии
Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными
Автор:

Уже завтра в чемпионате могут принять крайне важное решение. Разбираемся, какие есть варианты

Завтра, 11 февраля, Комиссия Формулы 1 обсудит заморозку силовых установок и балансировку из мощностей в случае подобной заморозки на период с 2022-го по 2024-й годы. Это очень тонкая тема, которая явно скажется на раскладе сил в чемпионате. А значит, завтра все стороны будут защищать свои интересы.

Обсуждение заморозки моторов было вызвано просьбой Red Bull: из-за ухода Honda из Ф1 в конце 2021 года команда лишилась поставщика двигателей. Теперь австрийцы хотят строить силовые установки сами, но смогут сделать это лишь в том случае, если доработка моторов будет запрещена.

Заморозка и выравнивание

Базовая идея такова: с 2022-го по 2024-й силовые установки будут заморожены, а производители сосредоточатся на новом моторном регламенте, который вступит в силу в 2025-м.

Формула 1, тем временем, будет постепенно переходить на все более экологичное топливо, начав с Е10 - смеси, в которой биотопливо будет составлять 10%.

А вот вопрос о том, какие шаги будут предприняты до заморозки, остается спорным. Одни считают, что начать выравнивать мощности силовых установок можно только после первых гонок 2022 года. Это мотивировано тем, что лишь после заключительных доработок зимой 2022-го станет ясно, кто из производителей на сколько отстает от конкурентов. 

Другие считают, что FIA стоит заняться выравниванием мощностей заранее, чтобы к первым этапам 2022-го команды уже подошли с моторами, чья мощности отличается не более, чем на 2%.

Баланс мощностей

Вопрос баланса мощностей всегда вызывает волну противоречий среди профессионалов и любителей Ф1. А потому этот вопрос стараются держать подальше от паддока, но он все равно регулярно всплывает. 

Заняться балансировкой можно двумя способами: разрешить доработку отставшим, либо ввести дополнительные ограничения лидеров. Первый вариант создал бы проблемы Red Bull, которая хочет сохранить мотор в том виде, в каком его оставит Honda, покидая Ф1. 

Второй вариант, о котором пока говорят шепотом, предполагает снижение разрешенного объема топлива для машин с наиболее мощными двигателями. Таким образом, расход бензина для самого мощного мотора будут сокращать до тех пор, пока его мощность не снизится до уровня остальных.

Такой подход вызывает ярость у Mercedes, а Ferrari может наложить на него право вето, так как подобные шаги влияют на саму ДНК Формулы 1. Так что завтра всем сторонам предстоит прийти к очень сложному соглашению. Но оно не заставит ждать себя долго.

Читайте также:

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

Предыдущая новость

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Роберто Кинкеро

Самое читаемое

1
Формула 1

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

1дн
2
Формула 1

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes

3
Формула 1

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

1дн
4
Формула 1

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

35мин
5
Формула 1

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный

1дн
Самое важное:
Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными
Формула 1

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

35мин
Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Формула 1

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

Португалия примет Гран При Формулы 1 2 мая
Формула 1

Португалия примет Гран При Формулы 1 2 мая

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull
Формула 1

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes
Формула 1

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

More from
Роберто Кинкеро
Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида
Формула 1 / Новость

Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?
Формула 1 / Аналитика

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?

Сможет ли Расселл заменить Хэмилтона? Mercedes направила запрос Williams Гран При Сахира
Формула 1 / Новость

Сможет ли Расселл заменить Хэмилтона? Mercedes направила запрос Williams

Самое читаемое Сегодня

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

Самое важное:

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

Португалия примет Гран При Формулы 1 2 мая
Формула 1 Формула 1 / Новость

Португалия примет Гран При Формулы 1 2 мая

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.