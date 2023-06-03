«Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации

После того, как из квалификации Гран При Испании еще до финала выбыли Шарль Леклер, Серхио Перес и Джордж Расселл, а Фернандо Алонсо повредил машину, стало ясно, что шансы проявить себя появились у тех, кто обычно остается на вторых ролях.

В итоге второй результат показал Карлос Сайнс на Ferrari, а всего 0,058 секунды ему уступил Ландо Норис из McLaren. Так высоко на решетке британец не поднимался с прошлогодней Монцы.

«Честно говоря, даже не могу объяснить, как нам это удалось, – сказал пилот McLaren в интервью Марку Жене. – Я удивлен тем, где оказался. Но команда отработала великолепно – третье место, почти второе.

Но для Карлоса это домашняя гонка, так что я подумал, что подарю ему пару десятых.

Я очень доволен третьим результатом. Мы были быстры по ходу всей квалификации – и все получилось».

Сам Сайнс рассказал, что сумел выжать из Ferrari максимум на быстром круге.

«Сегодня у нас получилось, – отметил испанец, который никогда не проводит домашнюю квалификацию так сильно. – По ощущениям, я хорошо проехал.

Всегда можно где-то отыскать еще одну-две десятых. Но сегодня я атаковал так, что, кажется, выжал максимум.

Мы весь уик-энд были близки по скорости с McLaren, Alpine, Mercedes и Aston Martin. Так что, думаю, второе место было сегодня моим максимумом».

Карлос Сайнс Ferrari SF-23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Он добавил: «Условия в этот раз были очень сложными. Наверное, в Барселоне я никогда прежде не сталкивался с такими.

Но мы справились – и теперь сконцентрируемся на том, чтобы завтра подняться на подиум».

Прежде Ландо Норрис всего пять раз за карьеру стартовал с третьей позиции, однако покорить пьедестал на подиум смог лишь в двух из этих гонок. Сайнс завоевал свой последний призовой кубок прошлой осенью в Бразилии.