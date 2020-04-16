Решения бельгийских властей угрожают гонкам в Спа

В связи с эпидемией коронавируса запрет на проведение массовых мероприятий в Бельгии будет снят не раньше чем 31 августа. Об этом в среду объявила премьер-министр страны Софи Вильмес. Такая ситуация создает угрозу для бельгийского этапа Формулы 1 – ведь Гран При на трассе в Спа запланирован на 28-30 августа.

«Мы согласны с премьер-министром в том, что забота о здоровье людей – приоритет номер один, – прокомментировал ситуацию в беседе с Motorsport.com Стейн де Бевер, коммерческий директор компании-организатора гонки, – И для меня очевидно, что Гран При не сможет состояться в оговоренные даты с тем количеством публики, которое обычно собирается на гонку.

Вы и сами знаете, какие есть варианты – перенести Гран При или провести гонку без зрителей. Но и в отсутствие зрителей людей на трассе будет много. У нас нет точного определения массового мероприятия. Где проходит граница? Можно ли проводить мероприятие, если вы собираете меньше пяти тысяч или меньше трех тысяч человек? Так что, думаю, в ближайшие дни мы будем рассматривать варианты – но для этого нам нужны ответы на целый ряд вопросов».

Новое решение бельгийских властей с высокой долей вероятности скажется и на календаре чемпионата WEC. Гонка «6 часов Спа» изначально должна была состояться в конце апреля, но из-за развития ситуации с коронавирусом была перенесена на середину августа. Теперь организаторам чемпионата вновь придется решать вопрос о переносе или отмене этапа. Организаторы суточной гонки в Спа (запланированной на июль и входящей в календарь турнира GT World Challenge Europe) уже объявили о переносе соревнований на неопределенное время.

Похожая ситуация тем временем сложилась во Франции. В понедельник президент страны Эммануэль Макрон объявил о продлении карантинных мер до середины июля, что почти неизбежно должно привести к переносу или отмене запланированного на конец июня французского этапа Формулы 1.