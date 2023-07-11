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«Решение уже принято». Ральф Шумахер рассказал о будущем да Вриса

По мнению немецкого эксперта, после недавних гонок у Ника не осталось шансов завершить сезон в составе AlphaTauri

Александр Кабановский
Автор:
Ник де Врис, AlphaTauri AT04

В мае паддок Формулы 1 наполнили слухи, будто гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко поставил Нику де Врису ультиматум, пригрозив уволить голландца, если тот не прибавит в результатах. 

После этого пилот действительно поехал лучше, но так продолжалось недолго. В Канаде и Шпильберге он сталкивался с Кевином Магнуссеном, а в Сильверстоуне вообще финишировал самым последним

Подводя итоги британского Гран При, бывший участник Ф1 и эксперт Ральф Шумахер высказал предположение, что увольнение де Вриса можно считать состоявшимся. И даже предсказал, кто его заменит.

«Я совершенно уверен, что решение по Нику уже принято, – рассказал 48-летний немец в эфире Sky. – В прошлом году в Монце он оказался в нужное время в нужном месте и сделал все правильно. 

Но как бы я ему не сочувствовал, могу сказать, что на [домашнем] Гран При в Зандфорте он уже не выступит. Впрочем, это хорошая новость для самой AlphaTauri – и для Даниэля Риккардо.

Команда получит пилота, который обладает несравнимо большим опытом. Пока это [выбор в пользу Риккардо] еще не окончательно, но очень вероятно».

Даниэль, который пропускает нынешний сезон на «скамейке запасных» Red Bull, еще весной уверял, что не собирается выступать за «младшую» команду, в которой когда-то делал первые шаги. Однако недавно слухи донесли, что австралиец передумал

Даниэль Риккардо, запасной гонщик Red Bull Racing

Даниэль Риккардо, запасной гонщик Red Bull Racing

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Во вторник и среду на этой неделе Даниэль принимает участие в шинных тестах в Сильверстоуне с Red Bull – эта сессия должна показать команде его нынешний уровень и во многом определить будущее пилота. 

По поводу де Вриса из лагеря «Быков» в последнее время почти нет никаких намеков, даже консультант Марко ничего не говорит про него. Правда, после прорыва Серхио Переса с 15-го места на шестое в недавней гонке австриец обронил фразу, что «это выгодно отличает его от де Вриса». 

Гран При Нидерландов в Зандфорте, о котором упоминал Ральф Шумахер, откроет вторую половину сезона Ф1 в самом конце августа. 

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