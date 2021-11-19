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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Решение судей не смогло застать Вольфа и Хорнера врасплох

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Оба руководителя команд узнали о решении судей во время своей пресс-конференции

Решение судей не смогло застать Вольфа и Хорнера врасплох

Решение судей не возобновлять рассмотрение гоночного инцидента, произошедшего на Гран При Бразилии между пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном и гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном, появилось ровно в тот момент, когда руководители команд Тото Вольф и Кристиан Хорнер давали пресс-конференцию.

Похоже, такой исход не стал для них сюрпризом, и оба были готовы к нему еще после вчерашнего общения с судьями.

«Мы ожидали такого решения, я не удивлен, – заявил Вольф. – Мы представлили наши доказательства, но понимаем, что судьи предпочли не менять уже опубликованные результаты. Но думаю, мы тем самым хотели дать понять, что можно, а что нет на трассе, чтобы потом и к нам не было претензий. На большее мы не рассчитывали».

Хорнер был не многим многословнее.

«Конечно, мы рады такому решению и считаем его верным, так как в противном случае судьи открыли бы ящик Пандоры.  Но в любом случае мы здесь для того, чтобы сосредоточиться на предстоящих гонках, и будем выкладываться в них на полную, как и планировали», – сказал глава Red Bull.

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