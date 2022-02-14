Решение по Маси отложили, но FIA пообещала «структурные изменения»

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Сегодняшнее обсуждение комиссии Формулы 1 по спорной ситуации на Гран При Абу-Даби не закончилось обнародованием какого-либо конкретного решения. В сообщении FIA по итогам встречи сказано, что президент федерации Мухаммед бин Сулайем выслушал мнение комиссии, состоявшей из руководства Формулы 1 и представителей команд, и включит его в свой анализ произошедшего, который будет опубликован в ближайшие дни.

За этим анализом последуют структурные изменения, но какие именно – пока не говорится. Кроме того, FIA представит и план действий по реализации этих изменений. Ранее сообщалось, что руководство Ф1 в интересах спорта просило отправить в отставку директора гонок Майкла Маси, а сам бин Сулаем настаивал на сохранении австралийца на его посту, но вместе с тем и на изменении процедуры принятия решений по ходу гонки.

Напомним, что в финале прошлого сезона в Абу-Даби Маси принял решение возобновить гонку, прерванную автомобилем безопасности, на еще один круг. Это позволило Максу Ферстаппену, который сменил шины, обогнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона и выиграть этап и весь чемпионат.

Также комиссия Формулы 1 приняла решение изменить систему начисления очков в спринтерских гонках, а также в гонках, которые были прерваны.