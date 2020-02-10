Решение о проведении Гран При Китая примут до конца февраля
Тото Вольф надеется, что этап все же состоится.
Проведение Гран При Китая остается под вопросом из-за эпидемии коронавируса. Число жертв болезни уже превысило 800 человек, а заболело им более 30 тысяч.
Ранее сообщалось, что FIA внимательно следит за ходом эпидемии и собирается принять решение о проведении Гран При Формулы 1 ближайшие недели. Источник Motorsport.com в Китае сообщил, что правительство Шанхая, где находится трасса Ф1, свое решение вынесет до конца февраля. Напомним, что по календарю ГП Китая должен пройти с 17 по 19 апреля.
Между тем глава Mercedes Тото Вольф на презентации новой ливреи команды выразил надежду, что этап все таки состоится.
«Этап Формулы E отменили неделю назад, а он должен был пройти на четыре недели раньше нашего Гран При, – сказал Вольф. – Так что я очень надеюсь, что мы в Китай поедем. Я собираюсь идти в посольство Китая сдавать биометрические данные. Пока все выглядит так, что этап состоится.
Было бы жаль, если бы его отменили. В прошлом году там были полные трибуны. Но здоровье важнее всего, это наш главный приоритет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Решение о проведении Гран При Китая примут до конца февраля
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