«Решение Маси лишило Хэмилтона титула». Вольф разнес FIA

16 декабря Mercedes отказалась подавать апелляцию, с помощью которой хотела доказать нарушения со стороны дирекции гонки в момент рестарта в Абу-Даби. Заявлением коллектив не ограничился – и позже Тото Вольф выступил перед журналистами и ответил на их вопросы по поводу не продолжившейся тяжбы, работы с директором гонки Майклом Маси и FIA.

«Мы ожидаем, что комиссия не ограничится высказываниями, а предпримет действительно хорошие действия, и мы будем за ней следить, – заявил Вольф. – Спорт должен быть спортом, а уже потом развлечением, а не наоборот. Иначе мы не можем продолжать так работать.

Мы верим, что у нас есть очень веские аргументы. Если бы наше дело рассматривалось в обычном суде, то это практически гарантировало бы нашу победу.

Проблема в устройстве апелляционного суда FIA. Федерация не может в действительности судить свои собственные действия, и есть разница между тем, чтобы быть правым и добиться справедливости.

Так что есть урок, который нужно усвоить: заходя вперед, как мы можем гарантировать, что в подобных ситуациях будут приниматься правильные решения?

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Все это гораздо более широкая проблема. Если вы взглянете на большинство спорных ситуаций, которые возникли в этом году, то можете понять, что они касались решений на трассе, непостоянства в исполнении правил на треке. Одно дело – разные мнения среди гонщиков и команд. Это в природе игры. Но непоследовательные решения приводят к спорам и поляризации, становятся причиной многих ненужных противоречий на трассе».

Разногласия с директором гонки Майклом Маси

Вольф также привел в пример Гран При Айфеля, который прошел 14 месяцев назад. Он отметил, что в минувшее воскресенье «объяснение о произошедшем было в точности противоположным», хотя ситуации, по его мнению, и были одинаковыми. Тогда машина безопасности была на трассе настолько долго потому, что «всем машинам нужно было вернуться в круг, и это соответствовало спортивному регламенту».

«Существуют четкие правила, и в них говорится, что если есть риск безопасности гонщиков и машину не могут быстро убрать, то заезд нужно прервать красными флагами. Если вы решаете вывести сейфти-кар, то об этом тоже написаны четкие правила. Регламент гласит, что круговые автомобили должны вернуться в круг до рестарта, и заезд можно возобновить только кругом спустя после возвращения пейс-кара в боксы.

Ничего из этого не случилось. Пилотам случайным образом разрешалось обгонять и возвращаться в круг. Почему Карлосу Сайнсу не дали возможность победить? Между ними [и Максом] остались машины. Почему сейфти-кар заехал вопреки правилам?

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Я не заинтересован в разговоре с Майклом Маси. Решение, которое было принято в последние четыре минуты гонки, лишило Льюиса Хэмилтона заслуженного чемпионства. В последних четырех гонках он был безупречен, в Абу-Даби он с самого начала лидировал в гонке. Он выиграл старт и ни разу не отдал лидерство. Ограбление его на последнем круге заезда неприемлемо.

В FIA должны решить, как в будущем избежать подобных ситуаций. Я был бы абсолютно не против, если бы Макс и Red Bull выиграли титул в воскресенье, и Макс в этой ситуации не при чем. Он заслуженный чемпион, и его выступления исключительные, и Red Bull – жесткие соперники, я уважаю людей, которые там работают. Так что это не имеет к ним никакого отношения.

Но я с удовольствием хотел бы сидеть тут и избежать всего этого. FIA нужно решить, как они будут действовать в будущем, и мне кажется, что у нас с ними был хороший диалог за эти несколько дней».