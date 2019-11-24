Чем помогла авария в Спа и сложно ли работать с Кими. Большое интервью Джовинацци

Справедливо ли говорить, что после объявления о продлении контракта на 2020-й ты достиг своей главной цели на этот сезон?

Да, несомненно. В том числе и потому, что мне удавалось прибавлять, хотя в первой половине чемпионата было немало сложностей. Я изо всех сил старался справляться с ними, потому что понимал, сколь важен для Ф1 фактор опыта. И знал, что в 2020-м, если представится такой шанс, смогу выступать совершенно иначе, делать то, что мне не удавалось в этом.

Во второй половине нынешнего сезона, думаю, мы все увидели важные сигналы. И я понял, что выбрал верное направление. Заметить наш прогресс довольно сложно, ведь мы сражаемся в середине пелотона, где отыгранные или потерянные две десятых значат очень много, как и любые технические обновления. А у нашей команды в начале года были определенные сложности.

Сейчас твое будущее гарантировано. Это значит, что можно с холодной головой оценить все, что происходило в 2019-м. Сколь сложно было вернуться в Ф1 после почти двух лет перерыва?

Признаюсь честно – я рассчитывал, что будет проще. Мне казалось, что я готов. Но вышло не так, в первых гонках пришлось сложно. Мне приходилось восстанавливать автоматизм действий. Это было непросто, так почти два года я вообще нигде не гонялся, не считая «Ле-Мана».

Когда ты приходишь в Ф1 и должен сражаться колесо в колесо с лучшими пилотами, это в любом случае трудная задача. К тому же, адаптироваться к этим машинам сложнее, чем в Формуле 2 и Формуле 3, где я выступал прежде. Здесь по ходу гонок нужно контролировать огромное множество вещей: шины, топливо, мотор… Не так просто научиться держать все это в голове, требуется время.

Как на этот процесс повлияло то, что твоим напарником был Кими Райкконен?

Поначалу все шло непросто. Я вернулся после долгого перерыва и нашел с другой стороны гаража чемпиона мира с огромным опытом, который выиграл Гран При всего за несколько месяцев до этого. Надо сказать, не самый простой ориентир для дебюта. Понятно, что у Кими не возникло ни малейших проблем с адаптацией в команде. Он сразу же смог брать от машины все, на что та способна. Именно поэтому он был так хорош в первых гонках, показав силу команды.

Понятно, что в первой половине чемпионата сравнение результатов было не в мою пользу. Но в то же время эта ситуация открывала большие возможности. Когда у тебя есть такая точка отсчета, ты можешь прогрессировать. И я хотел бы поблагодарить Кими – он показал себя не только профессионалом, но и замечательным человеком. Он всегда помогал мне, подсказывая верное направление. И я очень рад, что мы останемся напарниками в будущем году.

Гонщики Alfa Romeo Racing Антонио Джовинацци и Кими Райкконен Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В первых гонках Кими регулярно зарабатывал очки, а тебе никак не удавалось финишировать в десятке. Стало ли это дополнительной сложностью или, наоборот, придало сил?

На самом деле, и то, и другое. Помимо прочего, в начале сезона от меня частенько отворачивалась удача. В действительности я мог заработать свои первые очки задолго до Гран При Австрии [где финишировал десятым]. Но не все складывалось так, как я рассчитывал. Были сложные моменты, которые не приводили меня в восторг, но все это никак не влияло на мотивацию.

Но после Шпильберга словно сработал какой-то переключатель. У меня стали получаться квалификации, я вышел на уровень Кими и даже несколько раз опережал его. Когда у вас трудности, крайне важно сохранять мотивацию. Да, я знаю, как это непросто – у тебя постоянно спрашивают, почему не выходит зарабатывать очки, а ты должен оставаться нацеленным. В такие моменты легко утратить верное направление.

Однако я всегда хранил внутреннюю уверенность в том, что по-прежнему быстр, даже если добиться желаемых результатов не получалось. По телеметрии я видел, что в отдельных точках проигрываю Кими, но в целом еду в его темпе. Требовалось просто собрать все вместе. и именно это у меня начало получаться во второй части сезона.

Какой момент стал поворотным?

Это может показаться странным, но уик-энд в Спа. Да, разумеется, там я ошибся на последнем круге, принеся команде дополнительные расходы [из-за разбитой машины]. Но именно на том этапе я понял, что могу добиваться своего. Моей целью был хороший темп в гонке. С квалификациями я к тому времени уже разобрался, а в гонках пока не получалось. Но в Спа я почувствовал, что дело пошло на лад – вновь испытал те эмоции, которые были у меня в Формуле 2.

Мне удавалось обгонять, сам ход гонки был успешным. Конечно, авария очень расстроила, но в то же время я знал – надо просто вновь использовать тот же подход. И уже на следующей неделе я получил подтверждение своей правоты в Монце [финишировав девятым], а затем еще раз в Сингапуре. Там я не только заработал очки [за десятое место], но и еще, считаю, очень здорово выступил в квалификации.

Потом мы приехали в Сузуку, я не знал эту трассу, и многие говорили мне, что она сложна для дебютантов. Это не слишком обнадеживало. Я потерял первую тренировку из-за проблем с машиной, в субботу все отменили из-за погоды, так что до квалификации удалось совершить буквально несколько кругов. Но в итоге я проехал быстрее Кими, что было очень неплохо.

Антонио Джовинацци на Гран При Бельгии Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Ты говоришь, что стал сильнее в гонках. Как это можно проиллюстрировать?

Во-первых, в Ф1 гонки продолжаются от полутора до двух часов. Это минимум вдвое дольше, если сравнивать с теми категориями, где я выступал прежде. Понятно, что ты должен постоянно выкладываться на 100 процентов, держать все под контролем и сообщать команде нужную информацию. Например, от тебя зависит, ехать на пит-стоп сейчас или провести на трассе еще круг – подобные моменты могут решить исход борьбы, и их очень много. Зачастую решение нужно принимать предельно быстро. Научиться всему этому можно только с опытом.

Иногда твоя тактика в гонках не выглядела идеальной…

Это сложная тема, так как в гонках много неизвестных факторов. Если бы в Сингапуре после старта на трассу выехала машина безопасности, я бы финишировал шестым. Иногда ты идешь на риск, но он не оправдывается. И винить тут некого.

Даже если пилот делает все безупречно, результат определяется возможностями его машины. После летнего перерыва Кими семь гонок подряд [до Бразилии] не мог заработать очки, а тебе это удалось сделать лишь в двух Гран При. Чем вызвано такое снижение результатов?

С самого начала сезона было ясно, что в споре команд из середины пелотона все будут решать десятые или даже сотые доли секунды. В такой ситуации, если команда хоть самую малость улучшает машину, это позволяет ей обойти одного соперника, а то и двух-трех. Наверное, этого нам и не хватило. Соперники продвигались вперед чуть быстрее нас. Пусть разница и была невелика, она существенно сказалась на результатах.

Иногда в таком положении ты чувствуешь досаду, ведь чтобы сражаться за очки, надо в большей степени контролировать ситуацию. Но это часть игры. Зато когда добиваешься результата, он приносит больше удовольствия – для этого нужно действительно сделать все правильно.

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C38 Фото: Глен Данбар / Motorsport Images

Как ты узнал о продлении контракта еще на год?

Сначала мне позвонил Фред [Вассер, руководитель Alfa Romeo], затем Маттиа [Бинотто, глава Ferrari]. Я бы сказал, что это были два замечательных звонка, но все-таки даже они не сравнятся с теми, что были за год до этого – когда я узнал, что поеду за Alfa Romeo в 2019 году. Пока что те невероятные эмоции, что я испытал, по-прежнему со мной. А что будет дальше – посмотрим.

В конце 2020-го у многих гонщиков, не считая разве что Леклера и Окона, истекают контракты. Это обещает много событий на трансферном рынке. Ты уже думал об этом?

Правила здесь предельно просты: если ты проводишь хороший сезон – а мне очень хочется провести хороший сезон, – это становится твоим главным козырем. Я постараюсь подготовиться к 2020-му как можно лучше и не хочу что-то оставлять на волю случая. Мне нужно добиться таких результатов, которые говорили бы сами за себя.

Если вспоминать нынешний чемпионат, есть ли что-то, о чем ты жалеешь? Что хотел бы сделать иначе?

Если нужно быстро выделить какой-то аспект, который важен в Формуле 1 – я скажу, что здесь никогда не следует уделять большого внимания тому, что говорят вокруг. После одного уик-энда тебя засыпают комплиментами, а уже после следующего называют ни на что не годным. В обоих случаях лучше не давать всему этому отвлекать тебя, потому что пользы все равно не будет.

Я стараюсь, чтобы такие вещи не влияли на меня. Конечно, я всегда прислушиваюсь к советам Фреда, Маттиа и моих менеджеров, но в остальном стремлюсь изолироваться.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing, и Роберт Кубица, Williams Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

На каждом Гран При перед стартом гонки проходит парад пилотов. С кем во время таких парадов ты общаешься больше всего?

С Кубицей. Мы с Робертом большие поклонники езды на велосипеде. Часто болтаю с Пьером [Гасли], Шарлем [Леклером] и другими. Обычно с теми, кого знаю уже давно. Да, сейчас мы все в Формуле 1, но при этом остаемся сами собой.

Ты уже привык к тому, что являешься пилотом Ф1?

Думаю, что да. Это как с любым делом в жизни. В первые дни тебе непросто найти себя на брифингах или в паддоке, где рядом чемпионы – Кими, Себастьян, Льюис. Но постепенно ты привыкаешь к этому. Думаю, это нормальный процесс. У меня есть возможность взглянуть на все это со стороны – когда я приглашаю на Гран При друзей, и они лицом к лицу сталкиваются с Себом или Льюисом. Могу ли я назвать этих парней своими коллегами? Да, а как же иначе.