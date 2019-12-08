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Формула 1 / Новость

«Репутация не соответствует действительности». Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме

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«Репутация не соответствует действительности». Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
8 дек. 2019 г., 07:13

По мнению испанского пилота, он всегда был и остается командным игроком.

Фернандо Алонсо ушел из Формулы 1 в конце 2018 года. После его ухода команда McLaren сумела ощутимо прибавить. При этом все чаще звучат обвинения, что Алонсо построил команду вокруг себя, и это мешало общему делу. Одним из последних с критикой Алонсо выступил его бывший напарник Стоффель Вандорн.

Разговаривая с журналистами на вручении наград FIA, где Алонсо официально получил кубок за победу в чемпионате по гонкам на выносливость WEC, испанец отверг все подобные обвинения.

«Полагаю, что порой репутация не соответствует действительности, – сказал Алонсо. – Посмотрите на столкновения напарников по команде, как в этом году, так и в прошлые годы. И сравните с тем, как я в свое время помогал напарнику слипстримом на Монце и в Спа. Я умею работать в команде. Так что говоря о репутации, лучше все же оперировать фактами.

Теперь я выступаю в гонках на выносливость. И мои напарники [Себастьен Буэми и Казуки Накаджима] с самого начала многому меня учат. Это взаимно. Они понимают машину, а я знаю трассу, а они обладают опытом в длительных гонках – и так далее. Поначалу я делал больше ошибок и задавал больше вопросов.

Я не люблю передавать автомобиль следующему пилоту, так как сам обожаю гонки. Но каждый раз, когда я уступал место одному из них, это не столь сильно меня огорчало, так как я знал, что сейчас они буду делать все правильно. Между нами есть много доверия».

В начале 2020 года Алонсо впервые примет участие в «Дакаре». А позже двукратный чемпион Формулы 1 намерен вновь попытаться выиграть «Инди 500».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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