Репортер Sky привел три доказательства непобедимости Red Bull в 2023 году
По мнению Теда Кравитца, соперникам не стоит рассчитывать, что команда из Милтон-Кинса утратит свою победную поступь
С новым сезоном Ф1 болельщики связывают большие ожидания. После доминирующего преимущества Red Bull в прошлом чемпионате, когда пилоты команды выиграли 17 Гран При из 22, на «Быков» наложили серьезные ограничения за нарушения бюджетных правил.
RBR и так могла использовать аэродинамическую трубу и инструменты вычислительной гидродинамики на 70% от номинальной величины как обладатель Кубка конструкторов, но в качестве штрафа ей ограничили продувки до 63%.
Кроме того, в Ferrari и Mercedes явно вынесли уроки из поражения 2022 года и за зиму сделали шаг вперед.
Но все эти теоретические построения не убедили Теда Кравитца. Популярный репортер Sky Sport выразил мнение, что настичь Red Bull вновь ни у кого не выйдет – и привел три аргумента в пользу такой точки зрения.
«Во-первых, они начнут сезон на облегченном шасси, – объяснил британец. – Его сконструировали еще в прошлом году, но, насколько известно, ни разу не использовали в гонках. Совершенно логично использовать это шасси в качестве базы для 2023 года.
После этого можно дорабатывать машину, но она в любом случае останется легкой, что позволит задействовать балласт в нужных местах.
Во-вторых, они выполнили все теоретические и конструкторские работы до того, как [с 1 января] вступили в силу ограничения за перерасход бюджета.
У них все уже было готово до конца прошлого года, а в новом сезоне ресурсов на доработки вполне хватит.
Наконец, в третьих, за них выступает сильнейший гонщик нынешнего пелотона. Это действительно так, даже учитывая Льюиса Хэмилтона.
Мы не увидели у Льюиса чемпионской формы [в сезоне-2022], так как он не участвовал в сражении за титул. Макс сейчас невероятно силен, и я считаю его финальным компонентом того секретного оружия, которое делает Red Bull практически непобедимой».
Команда из Милтон-Кинса пока не показала своего нового шасси – на презентации в Нью-Йорке в начале февраля на сцену выкатили прошлогоднюю машину.
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