Реплика Вольфа про контракт с Льюисом удивила Росберга

На календаре почти закончился июль, а история с новым контрактом Льюиса Хэмилтона с Mercedes пребывает в том же месте, что и несколько месяцев назад – стороны не устают повторять, что они обо всем договорились, но официального объявления по-прежнему нет.

«На самом деле, договариваться там уже не о чем, остались совершенные мелочи. Мы очень-очень близки к тому, чтобы завершить этот процесс», – сказал недавно семикратный чемпион мира.

Тото Вольф по ходу уик-энда в Венгрии добавил: «Сейчас положение дел таково: физически новый контракт еще не подписан, но эмоционально мы уже заключили его».

У чемпиона мира 2016 года Нико Росберга последняя реплика вызвала откровенное недоумение.

В эфире Sky Sport он сказал: «Может кто-то объяснить мне, что это значит – контракт уже эмоционально подписан? Я вообще не понимаю, что это значит. И еще – почему Льюису необходимо [на согласование условий] так много времени.

Хотя, конечно, мы все надеемся, что они продолжат сотрудничество».

При этом экс-пилот предположил, что недавнее усиление Mercedes должно снять у Хэмилтона последние сомнения относительно продолжения карьеры.

«Дела у них идут хорошо, – сказал Нико. – Машина Mercedese едет все быстрее. Это должно помочь переговорам по контракту. Если Льюис почувствует, что у него вновь будет возможность сражаться за поулы и победы, он точно никуда не уйдет».

Хэмилтон не побеждал в Ф1 с Гран При Саудовской Аравии в конце 2021 года. Недавно он впервые за полтора года стартовал с поула в Венгрии.