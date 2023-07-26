Предыдущая / Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд Ф1 Следующая / Мнение: почему простая задумка FIA с брызговиками внезапно оказалась сложной
Формула 1 Новость

Реплика Вольфа про контракт с Льюисом удивила Росберга

Сага о переговорах семикратного чемпиона с командой потихоньку стала вызывать утомление даже у тех, кому по роду деятельности необходимо рассуждать на эту тему

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Тото Вольф, Mercedes AMG F1

На календаре почти закончился июль, а история с новым контрактом Льюиса Хэмилтона с Mercedes пребывает в том же месте, что и несколько месяцев назад – стороны не устают повторять, что они обо всем договорились, но официального объявления по-прежнему нет.

«На самом деле, договариваться там уже не о чем, остались совершенные мелочи. Мы очень-очень близки к тому, чтобы завершить этот процесс», – сказал недавно семикратный чемпион мира. 

Тото Вольф по ходу уик-энда в Венгрии добавил: «Сейчас положение дел таково: физически новый контракт еще не подписан, но эмоционально мы уже заключили его».

У чемпиона мира 2016 года Нико Росберга последняя реплика вызвала откровенное недоумение. 

В эфире Sky Sport он сказал: «Может кто-то объяснить мне, что это значит – контракт уже эмоционально подписан? Я вообще не понимаю, что это значит. И еще – почему Льюису необходимо [на согласование условий] так много времени. 

Хотя, конечно, мы все надеемся, что они продолжат сотрудничество».

При этом экс-пилот предположил, что недавнее усиление Mercedes должно снять у Хэмилтона последние сомнения относительно продолжения карьеры. 

«Дела у них идут хорошо, – сказал Нико. – Машина Mercedese едет все быстрее. Это должно помочь переговорам по контракту. Если Льюис почувствует, что у него вновь будет возможность сражаться за поулы и победы, он точно никуда не уйдет».

Хэмилтон не побеждал в Ф1 с Гран При Саудовской Аравии в конце 2021 года. Недавно он впервые за полтора года стартовал с поула в Венгрии. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд Ф1

Мнение: почему простая задумка FIA с брызговиками внезапно оказалась сложной

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Кто станет главным преследователем Red Bull в Спа? Прогноз эксперта

Кто станет главным преследователем Red Bull в Спа? Прогноз эксперта

Формула 1
Гран При Бельгии

Кто станет главным преследователем Red Bull в Спа? Прогноз эксперта Кто станет главным преследователем Red Bull в Спа? Прогноз эксперта

Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд Ф1

Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд Ф1

Формула 1

Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд Ф1 Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд Ф1

L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году

L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году

Формула 1

L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Что мировые СМИ написали о Гран При Венгрии

Что мировые СМИ написали о Гран При Венгрии

Формула 1
Гран При Венгрии

Что мировые СМИ написали о Гран При Венгрии Что мировые СМИ написали о Гран При Венгрии

Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом

Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом

Формула 1
Гран При Венгрии

Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Формула 1
Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Mercedes Больше от
Mercedes
Взять все и поделить. Вольф придумал, как следить за бюджетом команд

Взять все и поделить. Вольф придумал, как следить за бюджетом команд

Формула 1

Взять все и поделить. Вольф придумал, как следить за бюджетом команд Взять все и поделить. Вольф придумал, как следить за бюджетом команд

Вольф после Венгрии: На фоне Макса мы словно выступали в Ф2

Вольф после Венгрии: На фоне Макса мы словно выступали в Ф2

Формула 1
Гран При Венгрии

Вольф после Венгрии: На фоне Макса мы словно выступали в Ф2 Вольф после Венгрии: На фоне Макса мы словно выступали в Ф2

Льюис указал на странности с DRS у Red Bull. Кравитц ему ответил

Льюис указал на странности с DRS у Red Bull. Кравитц ему ответил

Формула 1
Гран При Венгрии

Льюис указал на странности с DRS у Red Bull. Кравитц ему ответил Льюис указал на странности с DRS у Red Bull. Кравитц ему ответил

Самое важное:

«Вовсе у нас не слабая структура». Сайнс встал на защиту Ferrari

«Вовсе у нас не слабая структура». Сайнс встал на защиту Ferrari

F1 Формула 1

«Вовсе у нас не слабая структура». Сайнс встал на защиту Ferrari «Вовсе у нас не слабая структура». Сайнс встал на защиту Ferrari

Риккардо: Интерес ко мне в Венгрии был таким, словно я выиграл титул

Риккардо: Интерес ко мне в Венгрии был таким, словно я выиграл титул

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Риккардо: Интерес ко мне в Венгрии был таким, словно я выиграл титул Риккардо: Интерес ко мне в Венгрии был таким, словно я выиграл титул

Глава Aston Martin: Результаты упали из-за неверных решений

Глава Aston Martin: Результаты упали из-за неверных решений

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Глава Aston Martin: Результаты упали из-за неверных решений Глава Aston Martin: Результаты упали из-за неверных решений

Инсайд: Liberty предложила новый формат спринтов с 2024 года

Инсайд: Liberty предложила новый формат спринтов с 2024 года

F1 Формула 1

Инсайд: Liberty предложила новый формат спринтов с 2024 года Инсайд: Liberty предложила новый формат спринтов с 2024 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.