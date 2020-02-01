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Формула 1 / Новость

Renaut обновила командную форму. Намек на ливрею машины?

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Renaut обновила командную форму. Намек на ливрею машины?
Автор:
1 февр. 2020 г., 12:49

Команда из Энстоуна устроила фотосессию для Эстебана Окона и Даниэля Риккардо, продемонстрировав новую форму, в раскраске которой появился белый цвет.

Последние годы командная форма Renault, как и ее машина, получали черный и желтый цвета. Однако в 2020-м, похоже, команда во второй раз вернется к использованию белого – если судить по одежде Окона и Риккардо.

 

 

Машины Renault были окрашены в белый, желтый и черный с 1977-го по 1985 год. Белый цвет вернулся в ливрею в 2007 году и использовался до конца 2009-го, уступив место черному.

Слайдер
Список

1979 год

1979 год
1/7

Фотограф: Дэвид Фиппс

1982 год

1982 год
2/7

Фотограф: LAT Images

1985 год

1985 год
3/7

Фотограф: LAT Images

2007 год

2007 год
4/7

Фотограф: Хазрин Мен Шах

2009 год

2009 год
5/7

Фотограф: XPB Images

2010 год

2010 год
6/7

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2019 год

2019 год
7/7

Фотограф: Стефано Аркари

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон , Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Денис Буденков

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