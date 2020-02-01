Renaut обновила командную форму. Намек на ливрею машины?
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Команда из Энстоуна устроила фотосессию для Эстебана Окона и Даниэля Риккардо, продемонстрировав новую форму, в раскраске которой появился белый цвет.
Последние годы командная форма Renault, как и ее машина, получали черный и желтый цвета. Однако в 2020-м, похоже, команда во второй раз вернется к использованию белого – если судить по одежде Окона и Риккардо.
Машины Renault были окрашены в белый, желтый и черный с 1977-го по 1985 год. Белый цвет вернулся в ливрею в 2007 году и использовался до конца 2009-го, уступив место черному.
Слайдер
Список
1979 год
1/7
Фотограф: Дэвид Фиппс
1982 год
2/7
Фотограф: LAT Images
1985 год
3/7
Фотограф: LAT Images
2007 год
4/7
Фотограф: Хазрин Мен Шах
2009 год
5/7
Фотограф: XPB Images
2010 год
6/7
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2019 год
7/7
Фотограф: Стефано Аркари
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эстебан Окон , Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Renaut обновила командную форму. Намек на ливрею машины?
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