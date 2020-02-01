Renaut обновила командную форму. Намек на ливрею машины?

Последние годы командная форма Renault, как и ее машина, получали черный и желтый цвета. Однако в 2020-м, похоже, команда во второй раз вернется к использованию белого – если судить по одежде Окона и Риккардо.

Машины Renault были окрашены в белый, желтый и черный с 1977-го по 1985 год. Белый цвет вернулся в ливрею в 2007 году и использовался до конца 2009-го, уступив место черному.