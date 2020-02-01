Renault запустила двигатель новой машины
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Команда из Энстоуна показала кадры первого запуска двигателя, который будет установлен на машине R.S.20 в будущем сезоне.
Renault стала четвертой по счету командой, которая провела первый запуск силовой установки и опубликовала видео об этом в социальных сетях. Ранее это сделали Mercedes, McLaren и Ferrari.
Презентация новой машины R.S.20 состоится в Париже 12 февраля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Renault запустила двигатель новой машины
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