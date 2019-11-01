Renault заменила главу отдела аэродинамики
Дирк де Бер, ранее работавший в Ferrari и Williams, приступил к работе в Энстоуне.
Питер Мачин, возглавлявший в Renault отдел аэродинамики с начала 2017 года, покинул свой пост по взаимной договоренности с коллективом. Его место занял Дирк де Бер, у которого закончился вынужденный отпуск после ухода из Williams.
Эта рокировка стала частью программы Renault по перестройке своего технического штаба. На время смены руководства текущее управление вопросами аэродинамики возьмет на себя Винс Тодд, а еще один инженер Джеймс Роджерс, который прежде отвечал за перспективные разработки, станет старшим аэродинамиком.
Глава Renault F1 Сириль Абитбуль отметил: «В 2019-м мы показали, что весьма сильны, но также определили области, где нам необходимо укрепиться.
После быстрого роста департамента аэродинамики и модернизации оборудования усиление менеджмента на этом направлении поможет нам получить пользу от сделанных инвестиций.
Это особенно важно с учетом наших среднесрочных планов в свете объявленных правил 2021 года».
Де Бер прежде непродолжительное время работал в Энстоуне, когда команда называлась Lotus. До своего ухода из Williams он возглавлял там отдел аэродинамики.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Джонатан Нобл
Renault заменила главу отдела аэродинамики
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