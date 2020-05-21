Компания Renault готовит обширные планы по экономии денег в условиях финансового кризиса. Как сообщает французское издание Le Canard Enchaîné, план по экономии 2 млрд евро будет опубликован на следующей неделе.

Ожидается, что Renault закроет четыре своих завода во Франции. Под первую волну попадут фабрики в Шуази-ле-Руа, Дьеппе и Фондери-де-Бретань. Также в ближайшие годы должна быть свернута активность завода во Флен-сюр-Сена, где производят электрокары Zoe и Nissan Micra.

Пока неизвестно, как новый план экономии скажется на команде Renault в Формуле 1. Источник не ждет ухода концерна из чемпионата в ближайшее время, однако команда может лишиться части своего финансирования.

Отметим, что не так давно было объявлено об уходе пилота Даниэля Риккардо из Renault в конце этого года. Кто займет его место пока не известно.