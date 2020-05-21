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Формула 1 / Новость

Renault закроет четыре завода. Команда Формулы 1 под вопросом

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Renault закроет четыре завода. Команда Формулы 1 под вопросом
Автор:
, редактор
21 мая 2020 г., 07:21

Французы пытаются сильно сэкономить во время кризиса

Компания Renault готовит обширные планы по экономии денег в условиях финансового кризиса. Как сообщает французское издание Le Canard Enchaîné, план по экономии 2 млрд евро будет опубликован на следующей неделе. 

Ожидается, что Renault закроет четыре своих завода во Франции. Под первую волну попадут фабрики в Шуази-ле-Руа, Дьеппе и Фондери-де-Бретань. Также в ближайшие годы должна быть свернута активность завода во Флен-сюр-Сена, где производят электрокары Zoe и Nissan Micra.

Пока неизвестно, как новый план экономии скажется на команде Renault в Формуле 1. Источник не ждет ухода концерна из чемпионата в ближайшее время, однако команда может лишиться части своего финансирования. 

Отметим, что не так давно было объявлено об уходе пилота Даниэля Риккардо из Renault в конце этого года. Кто займет его место пока не известно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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