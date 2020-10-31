Renault не поддерживает идею введения в конце 2021 года длительного моратория на доработку силовых установок Формулы 1. Об этом в паддоке Гран При Эмилии-Романьи заявил Сирил Абитбуль – руководитель заводской команды французского автопроизводителя.

Напомним, что упомянутая идея возникла в связи с решением марки Honda покинуть чемпионат в конце следующего сезона. Это решение сильнее всего ударит по команде Red Bull – ведь Honda была не поставщиком двигателей, а полноценным партнером (это касалось и финансовых условий сотрудничества, и влияния команды на разработку силовых установок). Сейчас австрийский коллектив рассматривает вариант «выкупа» у японцев программы по разработке и производству двигателей – но заявляет, что это возможно только при условии упомянутой выше «заморозки» конструкции моторов.

Реализовать эту идею невозможно без поддержки других команд-участниц. Ранее против моратория высказывалась Ferrari – теперь к итальянцам присоединилась Renault.

«Полгода назад я поддержал бы такую меру. Но тогда как раз Red Bull и Honda выступали против этого варианта, – изложил свою позицию Абитбуль. – С того времени мы успели посвятить немало времени работе над перспективной силовой установкой – и теперь нам нет особого смысла останавливаться».

Для Red Bull сопротивление соперников идее моратория не стало сюрпризом – поэтому представители австрийской команды рассчитывают на активное участие FIA и Формулы 1 в поиске оптимального варианта действий.

«У каждого есть свои интересы – а федерация и руководство чемпионата могут взглянуть на ситуацию шире и лучше понять, что будет выгоднее для Формулы 1, – заявил руководитель коллектива Кристиан Хорнер. – Думаю, вполне реально организовать конструктивное обсуждение вопроса с участием других моторостроителей – но хотелось бы, чтобы устраивающее всех принципиальное решение было принято быстро, в течение нескольких недель».