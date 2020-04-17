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Формула 1 / Новость

Renault выступила против разных бюджетных лимитов для топ-команд и середняков

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Renault выступила против разных бюджетных лимитов для топ-команд и середняков
Автор:
, редактор
17 апр. 2020 г., 11:20

Сириль Абитбуль призвал соперников не усложнять финансовый регламент Формулы 1

Участники Формулы 1 не могут договориться по поводу ограничения бюджетов. Топ-команды считают несправедливым ставить единый потолок для тех, кто сам разрабатывает все детали машины, и тех, кто покупает компоненты у соперников. Глава Ferrari Маттиа Бинотто ранее предположил, что Ф1 могла бы ввести два разных потолка для производителей и их клиентов. Такой подход не устроил середняков чемпионата, в числе которых оказался заводской коллектив Renault.

«Надо быть осторожными и не начинать ставить под сомнения сразу все пункты, – сказал глава команды Сириль Абитбуль в беседе с Auto Hebdo. – Мы не хотим усложнять договор, нужно только изменить сумму. Назначать разные ограничения для автопроизводителей, поставщиков силовых установок и клиентских команд – ненужное усложнение. В регламенте уже все продумано, надо только довести дело до конца».

Ранее команды договорились об ограничении в $175 млн на 2021 год. В свете эпидемического кризиса сумму снизили до $150 млн, однако теперь несколько команд настаивает на дальнейшем понижении.

По мнению Абитбуля, это может стать важным репутационным шагом: «В такие времена, когда всем приходится затянуть пояса, мы обязаны поступать аналогично. Если топ-командам придется сокращать сотни сотрудников, но мы продолжим платить миллионы пилотам, это будет выглядеть неправильно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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