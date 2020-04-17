Renault выступила против разных бюджетных лимитов для топ-команд и середняков
Сириль Абитбуль призвал соперников не усложнять финансовый регламент Формулы 1
Участники Формулы 1 не могут договориться по поводу ограничения бюджетов. Топ-команды считают несправедливым ставить единый потолок для тех, кто сам разрабатывает все детали машины, и тех, кто покупает компоненты у соперников. Глава Ferrari Маттиа Бинотто ранее предположил, что Ф1 могла бы ввести два разных потолка для производителей и их клиентов. Такой подход не устроил середняков чемпионата, в числе которых оказался заводской коллектив Renault.
«Надо быть осторожными и не начинать ставить под сомнения сразу все пункты, – сказал глава команды Сириль Абитбуль в беседе с Auto Hebdo. – Мы не хотим усложнять договор, нужно только изменить сумму. Назначать разные ограничения для автопроизводителей, поставщиков силовых установок и клиентских команд – ненужное усложнение. В регламенте уже все продумано, надо только довести дело до конца».
Ранее команды договорились об ограничении в $175 млн на 2021 год. В свете эпидемического кризиса сумму снизили до $150 млн, однако теперь несколько команд настаивает на дальнейшем понижении.
По мнению Абитбуля, это может стать важным репутационным шагом: «В такие времена, когда всем приходится затянуть пояса, мы обязаны поступать аналогично. Если топ-командам придется сокращать сотни сотрудников, но мы продолжим платить миллионы пилотам, это будет выглядеть неправильно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Renault выступила против разных бюджетных лимитов для топ-команд и середняков
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