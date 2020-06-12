Renault все-таки проведет тесты. Причем в Шпильберге

Ранее сообщалось, что в отличие от Ferrari и Mercedes, несколько команд Формулы 1 не смогут провести тесты перед началом сезона. К их числу приписывали и Renault, однако французская команда эти данные опровергла.

Коллектив объявил, что проведет двухдневные тесты 16 и 17 июня, причем они пройдут на «Ред Булл Ринге» – трассе, которая примет две первые гонки чемпионата. Боевые пилоты французов Даниэль Риккардо и Эстебан Окон каждый получат по полному рабочему дню.

Для тестов Renault выбрала болид R.S.18, который использовала в 2018 году. Выбор трассы командой обусловлен не только возможностью освежить ее в памяти пилотов, но и карантинными ограничениями. База команды расположена в Великобритании, а моторное подразделение – во Франции. В обеих странах действует 14-дневный карантин для приезжих, из-за чего проведение тестов ни в одной из них не было возможным. В Австрии же коронавирусный кризис преодолен и ограничения сняты.