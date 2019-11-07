Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года
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Гонщик Ф3 Кристиан Лундгор работал за рулем в среду, днем позже в кокпите Renault RS17 его сменил пилот Ф2 Гуанью Чжоу.
На этой неделе в Хересе Renault устроила заезды для пилотов своей молодежной программы.
В среду первым за руль машины 2017 года сел датчанин Кристиан Лундгор, который в этом году занял шестое место по итогам дебютного сезона в Формуле 3. одержав одну победу. За день 18-летний пилот проехал по испанской трассе 465 километров (106 кругов).
На следующий день Лундгора сменил 20-летний Гуанью Чжоу. Китайский гонщик провел три сезона в Ф3 и в нынешнем году дебютировал в Формуле 2, где за один этап до конца идет седьмым в чемпионате.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
|Пилоты
|Гуанью Чжоу , Кристиан Лундгор
|Автор
|Денис Буденков
Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года
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