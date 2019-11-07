Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года

На этой неделе в Хересе Renault устроила заезды для пилотов своей молодежной программы.

В среду первым за руль машины 2017 года сел датчанин Кристиан Лундгор, который в этом году занял шестое место по итогам дебютного сезона в Формуле 3. одержав одну победу. За день 18-летний пилот проехал по испанской трассе 465 километров (106 кругов).

На следующий день Лундгора сменил 20-летний Гуанью Чжоу. Китайский гонщик провел три сезона в Ф3 и в нынешнем году дебютировал в Формуле 2, где за один этап до конца идет седьмым в чемпионате.