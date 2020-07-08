Приход Алонсо в Renault в 2021 году означает: новички не получат шанса прийти в команду. Французский коллектив содержит масштабную программу поддержки начинающих пилотов. В числе прочих в эту программу входят китаец Чжоу Гуаньюй и датчанин Крисатиан Лундгор. В этом году оба выступают в Формуле 2.

В теории они могли бы получить место в Ф1 в составе Renault в сезоне-2021. Возвращение Алонсо лишило этих гонщиков шанса перейти в чемпионат мира. Глава французской команды Сирил Абитбуль признал, что и впрямь рассматривал Чжоу с Лундгором в качестве возможных пилотов на следующий сезон.

Сразу после объявления о контракте руководство Renault начали критиковать за сделанный выбор. Наблюдатели указали, что решение команды блокирует дорогу для молодых спортсменов – и объяснили, что с такой логикой в Формуле 1 никогда бы не оказался Льюис Хэмилтон. Абитбуль ответил на эти доводы.

«Да, я предвидел, что наше решение пригласить Фернандо будет воспринято как неверие в нашу собственную программу поддержки молодых пилотов. Это не так. Поверьте, это не так, – заявил руководитель Renault. – У нас действительно был план привести одного из наших воспитанников в Ф1 в сезоне-2021. Но давайте честно: случившийся кризис повлиял на многие аспекты нашей жизни. В том числе на этот.

Задержка со стартом сезона-2020 не позволила нам как следует оценить возможности наших гонщиков, Чжоу Гуаньюя и Кристиана Лундгора. В Австрии они провели очень сильный уик-энд. Чжоу должен был выиграть субботнюю гонку, а Кристиан сходу занял четвертое место без каких-либо тестов.

Так что мы очень-очень серьезно относимся к нашей академии и к этим двум гонщикам в особенности. Наш план остается в силе: проверить, готовы ли они к переходу в Формулу 1. И, думаю, Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом помогут ребятам».

Алонсо прилюдно согласился помочь воспитанникам французского концерна. «Молодые пилоты – наше будущее, – заявил двукратный чемпион мира. – Как показывает мой опыт, те команды, что инвестируют в начинающих гонщиков, получают достойную отдачу. И я приложу все возможные усилия, чтобы помочь этим ребятам.

Я прекрасно понимаю, что моя работа не заканчивается внутри машины. Часть моей работы сосредоточена за пределами автомобиля. Я должен помочь команде снова выигрывать чемпионаты. Если это произойдет в тот момент, когда я буду за рулем – отлично! Если вместо меня титул возьмет более молодой гонщик – я буду также горд. В этом моя миссия».