Конструктор McLaren: Ищите наши новые идеи за спиной у пилота

Технический директор команды McLaren Джеймс Ки на презентации болида MCL35 прокомментировал работу британского коллектива над новым автомобилем. В частности, Ки сообщил прессе, что в конструкции машины использованы решения, которые не могли появиться на болиде 2019 года в силу ограничений, связанных с геометрией подвески.

«Работая над задней частью машины, мы следовали тенденциям, которые были очевидны в последнее время. Я говорю прежде всего об очень компактных понтонах, - рассказал конструктор. – С их очертаниями надо определяться очень рано, ведь все это связано с компоновкой силовой установки. Пришлось очень тщательно поработать и с коробкой передач, и с задней подвеской. Мы в целом поменяли подход к той области, что находится после кокпита. Именно туда надо смотреть, если вас интересуют наши новые идеи.

В передней части появилось кое-что, что мы не могли реализовать на прошлогодней машине, что нам не давала сделать геометрия подвески. Поэтому, с одной стороны, прошлогодний MCL34 был отправной точкой для этого проекта – а с другой, нельзя сказать, что мы везде и во всем лишь продолжаем развивать идеи, заложенные в MCL34».

Технический директор также отметил, что определенные выгоды с точки зрения конструкции машины принес даже переход от глянцевой краски к матовой – при прочих равных он делает кузовные детали болида чуть легче.