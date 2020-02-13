Конструктор McLaren: Ищите наши новые идеи за спиной у пилота
По словам Джеймса Ки, новый болид британской команды является эволюцией прошлогодней машины – но это не помешало воплотить в конструкции MCL34 ряд свежих решений.
Технический директор команды McLaren Джеймс Ки на презентации болида MCL35 прокомментировал работу британского коллектива над новым автомобилем. В частности, Ки сообщил прессе, что в конструкции машины использованы решения, которые не могли появиться на болиде 2019 года в силу ограничений, связанных с геометрией подвески.
«Работая над задней частью машины, мы следовали тенденциям, которые были очевидны в последнее время. Я говорю прежде всего об очень компактных понтонах, - рассказал конструктор. – С их очертаниями надо определяться очень рано, ведь все это связано с компоновкой силовой установки. Пришлось очень тщательно поработать и с коробкой передач, и с задней подвеской. Мы в целом поменяли подход к той области, что находится после кокпита. Именно туда надо смотреть, если вас интересуют наши новые идеи.
В передней части появилось кое-что, что мы не могли реализовать на прошлогодней машине, что нам не давала сделать геометрия подвески. Поэтому, с одной стороны, прошлогодний MCL34 был отправной точкой для этого проекта – а с другой, нельзя сказать, что мы везде и во всем лишь продолжаем развивать идеи, заложенные в MCL34».
Технический директор также отметил, что определенные выгоды с точки зрения конструкции машины принес даже переход от глянцевой краски к матовой – при прочих равных он делает кузовные детали болида чуть легче.
Читайте также:
Предыдущая новость
Alfa Romeo выпустит болид-2020 на трассу 14 февраля. В раскраске ко Дню святого Валентина
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Конструктор McLaren: Ищите наши новые идеи за спиной у пилота
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты