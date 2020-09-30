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«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России

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«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России
Автор:
, редактор

Боттас посылает критиков, Гасли – соперников, а Хэмилтон не хочет разговаривать

Слайдер
Список

Феттель разбил машину во втором сегменте квалификации

Феттель разбил машину во втором сегменте квалификации
1/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Ferrari: Ты в порядке?

Феттель: Вылетел с траектории. Да, в порядке... Потерял машину во 2-м повороте, а потом еще и в 4-м.

Леклер чуть не въехал в Феттеля

Леклер: *****! Боже мой! До аварии было рукой подать.

Пилоты торопятся на последнюю попытку в Q2

Пилоты торопятся на последнюю попытку в Q2
2/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari - Леклеру: Переходи в режим атаки к последнему повороту. Продолжай гнать, две секунды осталось.

Mercedes - Хэмилтону: Надо жать. Надо жать! НАДО ЖАТЬ!

Леклер (не успел на круг): Ну что за черт, честное слово! Там больше двух секунд было.

Ferrari: Да, у нас было шесть секунд.

Хэмилтон нарушает правила до старта гонки и получает штраф

Хэмилтон нарушает правила до старта гонки и получает штраф
3/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Перед стартом

Хэмилтон: Там все прорезинено. Можно проехать подальше?

Mercedes: Да.

Хэмилтон: До конца пит-уолла?

Mercedes: Да, только оставь место, чтобы тебя могли объехать.

После получения штрафа

Mercedes: Льюис, у нас 10 секунд штрафа за эти нарушения со стартами.

Хэмилтон: Что случилось? Что случилось?!

Mercedes: За те старты по дороге на решетку дали по 5 секунд за каждый. Не на том месте их делал.

Хэмилтон: *****! И где это в правилах сказано?

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Сайнс разбил машину на старте гонки

Сайнс разбил машину на старте гонки
4/15

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сайнс: *****! Извините, парни. Мне очень жаль.

Норрис: Что Карлос творит?! Пытается стать героем в первом повороте!

 

Магнуссен отыграл девять позиций на старте

Магнуссен отыграл девять позиций на старте
5/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Haas: Восхитительно, чувак. Отличная работа, очень хорошая.

Лэнс Стролл разбивает машину после контакта с Шарлем Леклером

Лэнс Стролл разбивает машину после контакта с Шарлем Леклером
6/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стролл: Меня, *****, просто ударили!

Racing Point: Если можешь доехать до боксов, то поезжай.

Стролл: Да нет, все сломано.

Леклер: По моим ощущениям, Лэнс сдал на меня назад на выходе из поворота.

Racing Point: Лэнс, заглуши машину до конца, пожалуйста.

Стролл: Она заглушена.

Racing Point: Нет, ты переключатель до конца на себя поверни и выключи.

Гасли недоволен соперником при заезде в боксы

Гасли недоволен соперником при заезде в боксы
7/15

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Гасли: Этот ***** из Renault! Свали на хрен с пути! 

Хэмилтону сообщают об отставании после отбытия штрафа

Хэмилтону сообщают об отставании после отбытия штрафа
8/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Mercedes: От Ферстаппена 39,9...

Хэмилтон: Мне не нужна никакая инфа, Боно. Это уже не важно.

Mercedes: Хорошо, Льюис, мы прикроем рты.

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Гасли интересуется положением на трассе

Гасли интересуется положением на трассе
9/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Гасли: Какой разрыв?

AlphaTauri: Отрыв от Норриса позади 3,2 секунды.

Гасли: Не важно, что там сзади. Что спереди? 

AlphaTauri: Окон в пяти секундах впереди.

Гасли: Да у меня тут долбанный Sauber впереди!

Риккардо обогнал Окона с вылетом с трассы и получил штраф

Риккардо обогнал Окона с вылетом с трассы и получил штраф
10/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Renault: Ты получил 5 секунд штрафа за инцидент во втором повороте.

Риккардо: Ладно, поеду быстрее.

Renault: Молодец, приятель!

Риккардо: Да, это был мой косяк, я должен его исправить.

Феттель с контактом обгоняет Грожана

Феттель с контактом обгоняет Грожана
11/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Грожан: Не знаю, что происходит с машиной с самого первого круга. Задняя часть вообще неуправляема. Вы видите повреждения?

Haas: Видим небольшое повреждение, но баланс смещен назад, а не вперед.

Грожан: Нет, это совсем не так.

Гасли атакует Элбона

Гасли атакует Элбона
12/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

AlphaTauri: Давай заберем то, что ты заслужил.

После обгона

AlphaTauri: Хорошая работа. Теперь давай за Норрисом.

Гасли: Да, малыш.

Гасли хочет установить лучший круг

Гасли хочет установить лучший круг
13/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Гасли: Какое время лучшего круга?

AlphaTauri: 1:37.7.

Гасли: Ок, запомни эти цифры. Я попытаюсь.

После окончания круга

Гасли: Получилось?

AlphaTauri: Да. Но Норрис тоже пытается, буду держать тебя в курсе... И Боттас только что проехал на две десятых быстрее. Сожалею.

Гасли: *****!

 

Боттас выиграл гонку

Боттас выиграл гонку
14/15

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Mercedes: Да, парень! Ты это сделал!

Боттас: ДА! Ха-ха, *****! Сейчас прекрасный момент поблагодарить моих критиков. Все, кого это касается: идите *****!

Риккардо финиширует пятым

Риккардо финиширует пятым
15/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Renault: Итак, пятое место.

Риккардо: Ага... Ой, спасибо, что помогли это сделать.

Renault: И пить не забывай.

Риккардо: Да, но она... Она пустая. Я был в статусе 10

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Автор Иван Матушкин

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