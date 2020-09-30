«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Ferrari: Ты в порядке?

Феттель: Вылетел с траектории. Да, в порядке... Потерял машину во 2-м повороте, а потом еще и в 4-м.

Леклер чуть не въехал в Феттеля

Леклер: *****! Боже мой! До аварии было рукой подать.