«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России
Боттас посылает критиков, Гасли – соперников, а Хэмилтон не хочет разговаривать
Феттель разбил машину во втором сегменте квалификации
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Ferrari: Ты в порядке?
Феттель: Вылетел с траектории. Да, в порядке... Потерял машину во 2-м повороте, а потом еще и в 4-м.
Леклер чуть не въехал в Феттеля
Леклер: *****! Боже мой! До аварии было рукой подать.
Пилоты торопятся на последнюю попытку в Q2
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ferrari - Леклеру: Переходи в режим атаки к последнему повороту. Продолжай гнать, две секунды осталось.
Mercedes - Хэмилтону: Надо жать. Надо жать! НАДО ЖАТЬ!
Леклер (не успел на круг): Ну что за черт, честное слово! Там больше двух секунд было.
Ferrari: Да, у нас было шесть секунд.
Хэмилтон нарушает правила до старта гонки и получает штраф
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Перед стартом
Хэмилтон: Там все прорезинено. Можно проехать подальше?
Mercedes: Да.
Хэмилтон: До конца пит-уолла?
Mercedes: Да, только оставь место, чтобы тебя могли объехать.
После получения штрафа
Mercedes: Льюис, у нас 10 секунд штрафа за эти нарушения со стартами.
Хэмилтон: Что случилось? Что случилось?!
Mercedes: За те старты по дороге на решетку дали по 5 секунд за каждый. Не на том месте их делал.
Хэмилтон: *****! И где это в правилах сказано?
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Сайнс разбил машину на старте гонки
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сайнс: *****! Извините, парни. Мне очень жаль.
Норрис: Что Карлос творит?! Пытается стать героем в первом повороте!
Магнуссен отыграл девять позиций на старте
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Haas: Восхитительно, чувак. Отличная работа, очень хорошая.
Лэнс Стролл разбивает машину после контакта с Шарлем Леклером
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стролл: Меня, *****, просто ударили!
Racing Point: Если можешь доехать до боксов, то поезжай.
Стролл: Да нет, все сломано.
Леклер: По моим ощущениям, Лэнс сдал на меня назад на выходе из поворота.
Racing Point: Лэнс, заглуши машину до конца, пожалуйста.
Стролл: Она заглушена.
Racing Point: Нет, ты переключатель до конца на себя поверни и выключи.
Гасли недоволен соперником при заезде в боксы
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Гасли: Этот ***** из Renault! Свали на хрен с пути!
Хэмилтону сообщают об отставании после отбытия штрафа
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Mercedes: От Ферстаппена 39,9...
Хэмилтон: Мне не нужна никакая инфа, Боно. Это уже не важно.
Mercedes: Хорошо, Льюис, мы прикроем рты.
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Гасли интересуется положением на трассе
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Гасли: Какой разрыв?
AlphaTauri: Отрыв от Норриса позади 3,2 секунды.
Гасли: Не важно, что там сзади. Что спереди?
AlphaTauri: Окон в пяти секундах впереди.
Гасли: Да у меня тут долбанный Sauber впереди!
Риккардо обогнал Окона с вылетом с трассы и получил штраф
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Renault: Ты получил 5 секунд штрафа за инцидент во втором повороте.
Риккардо: Ладно, поеду быстрее.
Renault: Молодец, приятель!
Риккардо: Да, это был мой косяк, я должен его исправить.
Феттель с контактом обгоняет Грожана
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Грожан: Не знаю, что происходит с машиной с самого первого круга. Задняя часть вообще неуправляема. Вы видите повреждения?
Haas: Видим небольшое повреждение, но баланс смещен назад, а не вперед.
Грожан: Нет, это совсем не так.
Гасли атакует Элбона
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
AlphaTauri: Давай заберем то, что ты заслужил.
После обгона
AlphaTauri: Хорошая работа. Теперь давай за Норрисом.
Гасли: Да, малыш.
Гасли хочет установить лучший круг
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Гасли: Какое время лучшего круга?
AlphaTauri: 1:37.7.
Гасли: Ок, запомни эти цифры. Я попытаюсь.
После окончания круга
Гасли: Получилось?
AlphaTauri: Да. Но Норрис тоже пытается, буду держать тебя в курсе... И Боттас только что проехал на две десятых быстрее. Сожалею.
Гасли: *****!
Боттас выиграл гонку
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Mercedes: Да, парень! Ты это сделал!
Боттас: ДА! Ха-ха, *****! Сейчас прекрасный момент поблагодарить моих критиков. Все, кого это касается: идите *****!
Риккардо финиширует пятым
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Renault: Итак, пятое место.
Риккардо: Ага... Ой, спасибо, что помогли это сделать.
Renault: И пить не забывай.
Риккардо: Да, но она... Она пустая. Я был в статусе 10
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Автор
|Иван Матушкин