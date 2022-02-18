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К старту нового сезона Формулы 1, после которого вступит в силу запрет на доработки двигателей, в Renault подготовили существенно обновленный силовой агрегат, главной особенностью которого стала схема с разнесенными турбиной и компрессором.

Плюс такого решения в том, что оба агрегата находятся на одном валу, соединенном с приводом мотор-генератора MGU-H – и когда тот раскручивает вал, помогая разгону, то за счет обгонной муфты ему не приходится тратить энергию на вращение турбины.

Этот принцип много лет успешно работал у Mercedes, уже по ходу программы на него переключилась и Honda. Теперь тот же подход решили применить в Renault – понимая, что такое решение неизбежно несет в себе риск.

Французские моторы в Ф1 использует команда, которая с 2021 года носит название Alpine. Глава одноименной компании Лоран Росси объяснил, что решающим аргументом стала прибавка в мощности.

На пресс-конференции для избранных медиа он рассказал: «Надо выбирать между надежностью и отдачей, так как добиться того и другого сразу обычно сложно. Потому важно определить направление работ.

Во процессе доводки по ходу [2021] года мы столкнулись с тем, что в части надежности есть определенные вопросы. Но таков был наш выбор. Мы предпочли регулировать надежность.

Так что я сказал парням: добейтесь мощности и не беспокойтесь об остальном. Для меня лучше, если у нас будет много лошадиных сил, а вовсе не очень надежный мотор, который при этом не обеспечивает мощность.

К слову, именно таким подход был прежде. Но сейчас мы развернулись на 180 градусов. Хорошая новость в том, что за последние недели мы накрутили на стенде много тысяч километров».

Росси подтвердил смену концепции силовой установки, которая потребовала серьезной перекомпоновки элементов.

«Мотор полностью перепроектирован, – рассказал он. – Я бы вообще назвал его совершенно новым даже по концепции. Прежде всего это относится к разделению турбины [и компрессора], но это только видимая часть. Мы сделали двигатель компактнее, что позволило разместить его ближе к гонщику и тем самым изменить положение центра тяжести.

Он легче, а еще может работать в более широком диапазоне условий, включая температуру и давление. Так что для нас это реальная возможность переломить развитие событий.

Надеюсь, он позволит нам еще больше сократить отставание от лидеров».

Alpine-Renault завершила минувший сезон Ф1 на пятой строчке в Кубке конструкторов, одержав победу в Венгрии.