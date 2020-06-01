Renault пригрозили революцией за найм Алонсо

В прошлом месяце стало известно, что Renault закроет ряд заводов во Франции ради экономии средств во время кризиса. Однако накануне босс французской команды в Формуле 1 Сириль Абитебуль подтвердил интерес Renault к Фернандо Алонсо.

Бывший менеджер Ferrari Марко Антонио Дзекки считает, что найм дорогостоящего испанца в условиях экономии может вызвать во Франции скандал.

«Если ты сначала увольняешь людей, а потом тратишь кучу денег на Алонсо, то рискуешь спровоцировать революцию, – цитирует Дзекки L'Equipe. – Профсоюз будет задавать вопросы о том, почему компания увольняет людей».

В то же время Дзекки видит способ избежать конфликта: «Если на совете директоров Renault представит свой план экономии и будет настаивать, что бренд надо перезагрузить и продвигать для производства электромобилей, а Алонсо нужен в качестве посла, то его найм будет проще принять».