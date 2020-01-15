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Renault представит новую машину 12 февраля

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Renault представит новую машину 12 февраля
Автор:
, Ответственный редактор
15 янв. 2020 г., 11:35

Французская команда объявила даты презентацию своей модели 2020 года.

Новая машина из Энстоуна, которая должна получить индекс RS20, будет показана в воскресенье 12 февраля. Об этом команда написала в социальных сетях. Точное место церемонии, названной «Открытием сезона», не называется.

 

По итогам сезона-2019 Renault финишировала пятой в Кубке конструкторов, после чего отказалась от услуг Нико Хюлькенберга, заменив его на Эстебана Окона. Даниэль Риккардо продолжит выступления за команду.

Первой дату своей презентации объявила Ferrari – церемония пройдет 11 февраля. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Александр Кабановский

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