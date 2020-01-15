Renault представит новую машину 12 февраля

Новая машина из Энстоуна, которая должна получить индекс RS20, будет показана в воскресенье 12 февраля. Об этом команда написала в социальных сетях. Точное место церемонии, названной «Открытием сезона», не называется.

По итогам сезона-2019 Renault финишировала пятой в Кубке конструкторов, после чего отказалась от услуг Нико Хюлькенберга, заменив его на Эстебана Окона. Даниэль Риккардо продолжит выступления за команду.

Первой дату своей презентации объявила Ferrari – церемония пройдет 11 февраля.