Renault представила окончательную ливрею на 2020 год

Renault последней в Формуле 1 представила ливрею на сезон-2020. Это произошло в Мельбурне в преддверии Гран При Австралии.

Все остальные команды показали свои ливреи еще в прошлом месяце, но в Renault представили новый болид R.S.20 в черной расцветке.

Официальную ливрею на 2020 год французская команда показала в рамках презентации своего нового спонсора – DP World. Машина в целом сохранила прошлогоднюю расцветку, однако заднее антикрыло вместо желтого стало черным.

Слайдер Список Ливрея Renault F1 Team R.S.20 1 / 4 Фотограф: Renault F1 Ливрея Renault F1 Team R.S.20 2 / 4 Фотограф: Renault Ливрея Renault F1 Team R.S.20 3 / 4 Фотограф: Renault Ливрея Renault F1 Team R.S.20 4 / 4 Фотограф: Renault

В прошлом сезоне Renault заняла пятое место в Кубке конструкторов. В 2020 году за нее будут выступать Даниэль Риккардо и Эстебан Окон, который заменил в команде Нико Хюлькенберга.