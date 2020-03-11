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Формула 1 / Новость

Renault представила окончательную ливрею на 2020 год

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Renault представила окончательную ливрею на 2020 год
Автор:
, редактор
11 мар. 2020 г., 06:07

Французская команда наконец определилась с расцветкой машины.

Renault последней в Формуле 1 представила ливрею на сезон-2020. Это произошло в Мельбурне в преддверии Гран При Австралии. 

Все остальные команды показали свои ливреи еще в прошлом месяце, но в Renault представили новый болид R.S.20 в черной расцветке.

Официальную ливрею на 2020 год французская команда показала в рамках презентации своего нового спонсора – DP World. Машина в целом сохранила прошлогоднюю расцветку, однако заднее антикрыло вместо желтого стало черным.

Слайдер
Список

Ливрея Renault F1 Team R.S.20

Ливрея Renault F1 Team R.S.20
1/4

Фотограф: Renault F1

Ливрея Renault F1 Team R.S.20

Ливрея Renault F1 Team R.S.20
2/4

Фотограф: Renault

Ливрея Renault F1 Team R.S.20

Ливрея Renault F1 Team R.S.20
3/4

Фотограф: Renault

Ливрея Renault F1 Team R.S.20

Ливрея Renault F1 Team R.S.20
4/4

Фотограф: Renault

 

В прошлом сезоне Renault заняла пятое место в Кубке конструкторов. В 2020 году за нее будут выступать Даниэль Риккардо и Эстебан Окон, который заменил в команде Нико Хюлькенберга.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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