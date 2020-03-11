Renault представила окончательную ливрею на 2020 год
Французская команда наконец определилась с расцветкой машины.
Renault последней в Формуле 1 представила ливрею на сезон-2020. Это произошло в Мельбурне в преддверии Гран При Австралии.
Все остальные команды показали свои ливреи еще в прошлом месяце, но в Renault представили новый болид R.S.20 в черной расцветке.
Официальную ливрею на 2020 год французская команда показала в рамках презентации своего нового спонсора – DP World. Машина в целом сохранила прошлогоднюю расцветку, однако заднее антикрыло вместо желтого стало черным.
Ливрея Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault F1
Ливрея Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault
Ливрея Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault
Ливрея Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Renault
В прошлом сезоне Renault заняла пятое место в Кубке конструкторов. В 2020 году за нее будут выступать Даниэль Риккардо и Эстебан Окон, который заменил в команде Нико Хюлькенберга.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Renault представила окончательную ливрею на 2020 год
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