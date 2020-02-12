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Формула 1 / Новость

Renault представила модель RS20 для нового сезона Формулы 1. Она черная

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Renault представила модель RS20 для нового сезона Формулы 1. Она черная
Автор:
, Ответственный редактор
12 февр. 2020 г., 14:14

Французская команда провела церемонию презентации в Париже, одновременно опубликовав рендеры своей новинки в необычной ливрее.

Renault F1 продолжила череду презентаций участников чемпионата мира церемонией в центре французской столицы. На парижском ероприятии присутствовали сохранивший место в составе Даниэль Риккардо и его новый напарник Эстебан Окон, глава коллектива Сириль Абитбуль, консультант Ален Прост и пилоты молодежной программы во главе с Гуанью Чжоу.  

Одновременно Renault опубликовала в социальных сетях компьютерные изображения новой RS20. Машина 2020 года оказалась совершенно черной. Полноценную версию автомобиля поклонники Формулы 1 смогут увидеть только с началом тестов в Барселоне.

 

Французский концерн вернулся в чемпионат в сезоне-2016, после чего на протяжении трех лет ощутимо прогрессировал. Однако прошедший чемпионат получился для Renault непростым, и с четвертой строчку Кубка конструкторов команда опустилась на пятую, пропустив McLaren.

«В этом году мы должны как можно лучше подготовиться к грядущим изменениям в регламенте, – сказал руководитель команды Сириль Абитбуль. – Мы непременно учитывали это обстоятельство, проводя во второй половине 2019-го организационные изменения в команде. 

Мы вступаем в новый сезон со смирением и амбициями. Со смирением – так как всех ждет невероятно серьезный вызов, и мы не являемся исключением».

«2020-й станет для нас важным переходным годом, – цитирует пресс-служба главу Renault Sport Жерома Столла, который не смог присутствовать на церемонии. – Мы нацелены вернуть позитивный импульс трех первых лет после возвращения в Ф1, одновременно готовясь с следующему сезону [2021 года], который откроет новый цикл для всех команд».    

Как и в прошлом сезоне, Renault не смогла найти покупателей на свои моторы, потому будет единственной, кто использует силовые установки из Вири-Шатийона. 

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Автомобиль Renault R.S.20

Автомобиль Renault R.S.20
1/4

Фотограф: Renault

Автомобиль Renault R.S.20

Автомобиль Renault R.S.20
2/4

Фотограф: Renault

Автомобиль Renault R.S.20

Автомобиль Renault R.S.20
3/4

Фотограф: Renault

Автомобиль Renault R.S.20

Автомобиль Renault R.S.20
4/4

Фотограф: Renault

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон , Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Александр Кабановский

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