Renault построит полностью новый мотор к 2021 году

В сезоне-2020 команда Renault завоевала свой первый подиум в Формуле 1 с 2011 года. Французский коллектив до последнего этапа претендовал на третье место в Кубке конструкторов и набрал в два раза больше очков, чем в прошлом сезоне.

В 2021 году в состав Renault вернется двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который принес французам их единственные титулы в Ф1. К этому времени Renault рассчитывает добиться значительного усиления техники.

Как сообщает испанское издание AS, в Renault уже подготовили новую силовую установку. Команда работала над ней несколько лет с целью существенно увеличить мощность двигателя именно в 2021 году.

Отметим, что Алонсо последний, кто приносил Renault победы на Гран При. В последний раз это произошло в Японии в 2008 году.