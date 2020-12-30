Renault построит полностью новый мотор к 2021 году
Французская команда подготовила Алонсо подарок к возвращению
В сезоне-2020 команда Renault завоевала свой первый подиум в Формуле 1 с 2011 года. Французский коллектив до последнего этапа претендовал на третье место в Кубке конструкторов и набрал в два раза больше очков, чем в прошлом сезоне.
В 2021 году в состав Renault вернется двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который принес французам их единственные титулы в Ф1. К этому времени Renault рассчитывает добиться значительного усиления техники.
Как сообщает испанское издание AS, в Renault уже подготовили новую силовую установку. Команда работала над ней несколько лет с целью существенно увеличить мощность двигателя именно в 2021 году.
Отметим, что Алонсо последний, кто приносил Renault победы на Гран При. В последний раз это произошло в Японии в 2008 году.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин