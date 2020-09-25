Renault посадит Алонсо в машину 2018 года

Renault ищет варианты, чтобы вернуть Фернандо Алонсо за руль болида Формулы 1 до начала 2021 года. В следующем сезоне испанец вернется в чемпионат после двухлетней паузы, и надеется начать готовиться к чемпионату как можно раньше.

Ранее уже сообщалось, что Renault ведет с FIA переговоры о допуске Алонсо на тесты молодых пилотов в декабре. Но поскольку этот вопрос пока не решен, команда ищет и другие варианты.

«Он твердо настроен вернуться за руль пораньше, так что посмотрим, – сказал босс команды Сириль Абитбуль. – Мы готовим для него программу и у нас есть пара возможностей, не нарушающих спортивный регламент.

Есть, например, съемочные дни, которых мы пока не проводили. Есть тесты после сезона, о которых мы уже говорили. А еще есть возможность где угодно проехать на машине двухлетней давности. Вероятно, на ней Алонсо тоже проедет. Так что за рулем вы его увидите, но пока не могу сказать, когда и где».