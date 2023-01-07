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Формула 1 готовится начать второй сезон в условиях полного запрета на модернизацию двигателей – заморозка будет действовать вплоть до конца 2025 года и смены правил.

Сейчас производители не вправе дорабатывать ни сами моторы, ни компоненты гибридной системы. Однако существует одна весьма существенная оговорка, которая сохраняет смысл работы моторостроительных департаментов: изменения возможны, если при сохранении прежней архитектуры они лишь повышают надежность.

Всем прекрасно понятно, что в действительности за этой формулировкой скрывается рост мощности. Если сделать двигатель более выносливым, его получится использовать в более агрессивных режимах, не опасаясь отказа.

Этой зимой рабочая группа Ф1 обсудила сложившуюся ситуацию на фоне разговоров, будто Ferrari смогла за счет «операций с надежностью» добавить своим машинам пару десятков лошадиных сил.

Главный моторист Renault Бруно Фамен отметил, что FIA стоит строже следить за тем, чем занимаются разработчики двигателей.

«В 2022 году коммуникации между федерацией и производителями были весьма неплохими, – сказал француз. – Как минимум, все складывалось прозрачно. Каждый знал, о чем просят остальные, и это очень здорово. FIA, как по мне, удавалось здорово руководить.

В прошедшем сезоне они были весьма толерантны. Я считаю, что это нормально, потому что у всех были проблемы с надежностью, а не только у нас. В общей сложности поступило несколько десятков запросов от различных производителей, около 70, так что все сталкивались с какими-то сложностями».

Инженер продолжил: «Но я ожидаю, что FIA станет строже действовать в будущем. Хотя никакой информации на этот счет у меня нет».

Он объяснил свою позицию: «Что такое недостаток надежности? Я не возьмусь ответить на этот вопрос. Дело в том, что обычно надежность связана с возможностью получить выигрыш в отдаче. И как отделить одно от другого, не вполне ясно.

Например, в 2022 году нас регулярно подводили водяные насосы. В данном случае точно можно говорить, что дело в надежности. Поставив другой насос, ты ничего не выиграешь.

Но когда речь заходит о необходимости изменить материал поршня, чтобы сделать его прочнее, чтобы он лучше держал нагрузку и позволял получать больше отдачи, где здесь предел? Это сложный вопрос».

В рейтинге надежности, составленном по итогам сезона, исходя из числа замен компонентов силовой установки, Renault оказалась самой последней, немного уступив Ferrari и значительно – Honda и Mercedes.