Renault попробует убедить FIA допустить Алонсо на тесты юниоров

С 2021 года Фернандо Алонсо после двухлетнего перерыва продолжит карьеру в Формуле 1, став пилотом команды Alpine – так будет называться нынешняя Renault.

В интервью Motorsport.com руководитель Renault F1 Сириль Абитбуль рассказал, что французы хотят дать двукратному чемпиону мира возможность поездить на нынешней машине, однако его участие в пятничных тренировках Гран При не рассматривается.

«Изначально подход был такой, что он сядет за руль, когда придет время, – объяснил Абитбуль. – Но сейчас у меня есть ощущение, что он нацелен сделать это раньше, даже на машине этого года. Так что мы ищем возможность сделать это, но при этом действуя разумно.

Это значит, что он не будет участвовать в пятничных тренировках. Они ему не нужны. Тренировки – это работа на результат. А нам надо вдумчиво заняться настройками.

Но нам хочется видеть его за рулем, поскольку я чувствую, что он сам к этому стремится».

Действующий регламент Формулы 1 фактически запрещает тесты на машинах, используемых в Гран При, по ходу сезона – не считая съемочных дней, где дистанция ограничена 100 километрами.

Прежде после окончания чемпионата в Абу-Даби проходила трехдневная сессия, которая одновременно была нацелена на обкатку юниоров и испытательную работу Pirelli.

Однако шины на будущий год останутся теми же, что сейчас, потому команды согласовали сокращение тестов до одного дня. Он будет отдан молодым гонщикам.

Команды вправе выставить по две машины для гонщиков которые «провели за время карьеры не более двух гонок в чемпионате мира Ф1», однако с важной оговоркой «если FIA не решит иначе».

Это оставляет Renault теоретическую возможность усадить 39-летнего Алонсо за руль, если федерация одобрит такой шаг.

Отвечая на вопрос, попробует ли команда использовать свой шанс, Абитбуль сказал: «Да, конечно. Нам надо понять, возможно ли это, так как у тестов есть четкие критерии. Так что мы обсудим ситуацию с FIA».

Французам может помочь тот факт, что к 2021 году сразу несколько команд сменят свой состав. Потому соперники Renault также заинтересованы в изменении формата тестов для обкатки своих новобранцев.

Сам Алонсо ранее говорил, что видит своей главной целью 2022 год, когда спорт перейдет на новый регламент, однако Абитбуль рассказал, что сейчас взгляды испанца поменялись.

«Изначально мы нацеливались на будущее, – объяснил Сириль. – Собирались сразу списать со счетов 2021-й и бросить все силы на 2022-й.

Но Фернандо видит, что мы начинаем бороться за серьезные позиции – и теперь ему уже хочется крови. В позитивном смысле, конечно. Он хочет понять, чего сможет добиться [в 2021 году]».