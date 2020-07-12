Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
137 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Renault подала протест на машины Racing Point

Поделились
Комментарии
Renault подала протест на машины Racing Point
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
12 июл. 2020 г., 17:26

По мнению французской команды, Racing Point не вправе выступать в Формуле 1 на копиях прошлогодних Mercedes

После финиша Гран При Штирии, в котором Серхио Перес и Лэнс Стролл заняли шестое и седьмое места, соперники из Renault подали официальный протест на использование командой Racing Point гоночной техники, которую та не создавала самостоятельно. 

О том, что новая машина RP20 является по сути розовой копией чемпионской Mercedes W10 2019 года, заговорили сразу после презентации, но лишь теперь кто-то попробовал опротестовать действия команды из Сильверстоуна.

Читайте также:

Статья 1 Приложения 6 Спортивного регламента Формулы 1 гласит: «Участник чемпионата должен использовать лишь самостоятельно сконструированные детали». Этот пункт относится с специальному списку деталей, куда входят ключевые компоненты.  

В Renault настаивают, что Racing Point нарушила также другой пункт, требующий от команд «эксклюзивно использовать детали из списка, пока он выступает в Формуле 1».

Наконец, копирование идей Mercedes противоречит принципу, согласно которому «в случае использования сторонних конструкций их производитель не должен быть участником чемпионата или полностью либо частично производить детали из списка для любого участника».

Читайте также:

В Renault еще до изначального старта сезона предупреждали, что готовы опротестовать использование RP20 в гонках, и после сильного выступления Переса со Строллом перешли от слов к делу. 

Стоит отметить, что FIA, разумеется, провела проверку базы Racing Point и изучила конструкцию машины, после чего разрешила использовать ее в сезоне-2020.

В субботу вечером Renault выпустила короткое официальное заявление, в котором подтвердила подачу запроса на подтверждение соответствия Racing Point RP20 всем требованиям регламента.

«Мы не будем делать никаких комментариев до вынесения судейского решения», – сказано в документе.

Следующая новость
Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули

Предыдущая новость

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули

Следующая новость

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

Самое читаемое Сегодня

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Renault подала протест на машины Racing Point
Формула 1 / Формула 1
30мин

Renault подала протест на машины Racing Point

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули
Формула 1 / Формула 1
34мин

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой

Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге
Формула 1 / Формула 1

Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1 / Формула 1

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Самое важное:

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!
Формула 1 / Формула 1
4мин

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

Renault подала протест на машины Racing Point
Формула 1 / Формула 1
30мин

Renault подала протест на машины Racing Point

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули
Формула 1 / Формула 1
34мин

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули

Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге
Формула 1 / Формула 1

Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия После гонки
Команды Renault F1 Team , Racing Point
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Renault подала протест на машины Racing Point

30мин
3
Формула 1

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули

34мин
4
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

5
Формула 1

Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!
Формула 1

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

Renault подала протест на машины Racing Point
Формула 1

Renault подала протест на машины Racing Point

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули
Формула 1

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули

Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге
Формула 1

Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге

Риккардо о борьбе со Строллом: Он не обогнал меня, а выпихнул с трассы
Формула 1

Риккардо о борьбе со Строллом: Он не обогнал меня, а выпихнул с трассы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.