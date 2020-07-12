Renault подала протест на машины Racing Point

После финиша Гран При Штирии, в котором Серхио Перес и Лэнс Стролл заняли шестое и седьмое места, соперники из Renault подали официальный протест на использование командой Racing Point гоночной техники, которую та не создавала самостоятельно.

О том, что новая машина RP20 является по сути розовой копией чемпионской Mercedes W10 2019 года, заговорили сразу после презентации, но лишь теперь кто-то попробовал опротестовать действия команды из Сильверстоуна.

Статья 1 Приложения 6 Спортивного регламента Формулы 1 гласит: «Участник чемпионата должен использовать лишь самостоятельно сконструированные детали». Этот пункт относится с специальному списку деталей, куда входят ключевые компоненты.

В Renault настаивают, что Racing Point нарушила также другой пункт, требующий от команд «эксклюзивно использовать детали из списка, пока он выступает в Формуле 1».

Наконец, копирование идей Mercedes противоречит принципу, согласно которому «в случае использования сторонних конструкций их производитель не должен быть участником чемпионата или полностью либо частично производить детали из списка для любого участника».

В Renault еще до изначального старта сезона предупреждали, что готовы опротестовать использование RP20 в гонках, и после сильного выступления Переса со Строллом перешли от слов к делу.

Стоит отметить, что FIA, разумеется, провела проверку базы Racing Point и изучила конструкцию машины, после чего разрешила использовать ее в сезоне-2020.

В субботу вечером Renault выпустила короткое официальное заявление, в котором подтвердила подачу запроса на подтверждение соответствия Racing Point RP20 всем требованиям регламента.

«Мы не будем делать никаких комментариев до вынесения судейского решения», – сказано в документе.