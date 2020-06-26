Программа Renault на 2020 год, разработанная еще до начала вирусной эпидемии, предусматривала агрессивную тактику обновлений. Конструкторы готовили пакеты новинок для RS20 к весенник Гран При Вьетнама, Нидерландов и Испании.

Теперь в команде нацелены установить все эти детали по ходу предстоящего уик-энда в Австрии, который даст старт новому сезону Формулы 1.

«Доработки на подходе, – рассказал глава Renault F1 Сириль Абитбуль журналистам по ходу телеконференции в пятницу. – Отдел разработок приложил огромные усилия, чтобы новинки, запланированные к третьей, пятогй и шестой гонкам первоначального календаря появились у нас в Австрии.

Сами эти гонки, понятное дело, не состоялись, но мы рассчитываем получить в Шпильберге прибавку в эффективности, на которую рассчитывали в них».

По словам главы Renault, сложно предсказывать, позволят ли обновления навязать борьбу лидерам: «Я хочу просто отказаться от любых ожиданий, так как всем известно, что год назад наша машина была откровенно плохой. Мы лишь надеемся, что сейчас она станет немного лучше.

Пока мы даже не полностью уверены в своих выводах по итогам зимних тестов, так что мне не хочется много говорить по этому поводу».

Француз добавил: «Важно не просто подготовить новинки, но и изготовить их в достаточном количестве. Все знают, что Шпильберг жесток к технике, пусть даже некоторые поребрики там и были демонтированы. Мы запланировали производство достаточного запаса деталей, которые, надеюсь, добавят нам скорости».

Чуть ранее Даниэль Риккардо предсказал, что Renault останется в группе середняков, которая окажется невероятно плотной: «Я ожидаю очень упорной борьбы. Мне кажется, весь пелотон выровнялся по сравнению с прошлым годом. Лидеры окажутся ближе, а вся средняя группа вполне может уложиться в одну десятую.

Впрочем, это лишь разговоры. Пройдет совсем немного времени, и мы получим ответы на все вопросы».