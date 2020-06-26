Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины

Поделились
Комментарии
Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины
Автор:
, Редактор Ф1
26 июн. 2020 г., 12:01

Французская команда нацелилась привезти в Шпильберг все те доработки, которые должны были появляться в отмененных гонках

Программа Renault на 2020 год, разработанная еще до начала вирусной эпидемии, предусматривала агрессивную тактику обновлений. Конструкторы готовили пакеты новинок для RS20 к весенник Гран При Вьетнама, Нидерландов и Испании. 

Теперь в команде нацелены установить все эти детали по ходу предстоящего уик-энда в Австрии, который даст старт новому сезону Формулы 1. 

«Доработки на подходе, – рассказал глава Renault F1 Сириль Абитбуль журналистам по ходу телеконференции в пятницу. – Отдел разработок приложил огромные усилия, чтобы новинки, запланированные к третьей, пятогй и шестой гонкам первоначального календаря появились у нас в Австрии. 

Сами эти гонки, понятное дело, не состоялись, но мы рассчитываем получить в Шпильберге прибавку в эффективности, на которую рассчитывали в них».

Читайте также:

По словам главы Renault, сложно предсказывать, позволят ли обновления навязать борьбу лидерам: «Я хочу просто отказаться от любых ожиданий, так как всем известно, что год назад наша машина была откровенно плохой. Мы лишь надеемся, что сейчас она станет немного лучше. 

Пока мы даже не полностью уверены в своих выводах по итогам зимних тестов, так что мне не хочется много говорить по этому поводу».

Француз добавил: «Важно не просто подготовить новинки, но и изготовить их в достаточном количестве. Все знают, что Шпильберг жесток к технике, пусть даже некоторые поребрики там и были демонтированы. Мы запланировали производство достаточного запаса деталей, которые, надеюсь, добавят нам скорости».

Чуть ранее Даниэль Риккардо предсказал, что Renault останется в группе середняков, которая окажется невероятно плотной: «Я ожидаю очень упорной борьбы. Мне кажется, весь пелотон выровнялся по сравнению с прошлым годом. Лидеры окажутся ближе, а вся средняя группа вполне может уложиться в одну десятую. 

Впрочем, это лишь разговоры. Пройдет совсем немного времени, и мы получим ответы на все  вопросы».

Читайте также:

Следующая новость
Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно

Предыдущая новость

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно

Следующая новость

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы

trending Сегодня

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру
Формула 1 / Формула 1

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно
Формула 1 / Формула 1

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере
Формула 1 / Формула 1

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере

Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины
Формула 1 / Формула 1
55мин

Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины

Williams показала новую ливрею. Она почти белая
Формула 1 / Формула 1

Williams показала новую ливрею. Она почти белая

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы
Формула 1 / Формула 1
23мин

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи
Формула 1 / Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

Семь лучших немцев в истории Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

Семь лучших немцев в истории Формулы 1

Самое важное:

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы
Формула 1 / Формула 1
23мин

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы

Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины
Формула 1 / Формула 1
55мин

Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно
Формула 1 / Формула 1

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно

Ferrari: Маски станут главной проблемой для персонала Ф1
Формула 1 / Формула 1

Ferrari: Маски станут главной проблемой для персонала Ф1

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: как уход Феттеля из Ferrari ударил по Шварцману и Шумахеру

2
Формула 1

Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере

3
Формула 1

Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины

55мин
4
Формула 1

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно

5
Формула 1

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы

23мин

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы
Формула 1

Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы

Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины
Формула 1

Renault подготовит к Гран При Австрии тройное обновление машины

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно
Формула 1

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно

Ferrari: Маски станут главной проблемой для персонала Ф1
Формула 1

Ferrari: Маски станут главной проблемой для персонала Ф1

Williams показала новую ливрею. Она почти белая
Формула 1

Williams показала новую ливрею. Она почти белая

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.