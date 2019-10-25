Renault пересмотрит свои планы и может покинуть Формулу 1
Французская компания проанализирует выгоду от присутствия в чемпионате мира.
Будущее Renault в Формуле 1 будет увязано с решением концерна в отношении его долгосрочной бизнес-стратегии. В ближайшее время французы пересмотрят действующую сейчас стратегию Drive the Future, частью которой была и команда Ф1. Эта программа была запущена в 2017 году предыдущим боссом концерна Renault-Nissan Карлосом Гоном, который был арестован в конце прошлого года в Японии.
Сегодня временная управляющая компании Клотильда Дельбос провела конференцию с инвесторами, в ходе которой затронула тему таких побочных активов Renault, как команда Формулы 1 и бренд Alpine.
«Я не рассматриваю конкретно два этих актива, – заверила Дельбос. – Но пересмотр стратегии Drive the Future означает, что мы уделим внимание всему.
Это нормальный процесс. Пересмотр будет не поверхностным, мы запустим глубокую проверку программы, чтобы принять во внимание текущий рыночный контекст и ситуацию в компании. В какой-то момент рассмотрено будет все. Это глубокий анализ нашей стратегии и наших планов».
Движущий силой возвращения заводской команды Renault в Ф1 в 2016 году был Гон, при котором был составлен долгосрочный план по достижению успехов в Гран При. Однако после четвертого места в Кубке конструкторов в прошлом году, сейчас французская команда идет пятой, отставая от McLaren на 43 очка.
К тому же, борьба с Mercedes, Red Bull и Ferrari наверняка потребует от Renault увеличения инвестиций в команду, тогда как доходы концерна в третьем квартале 2019 года упали на 1,6%.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Renault пересмотрит свои планы и может покинуть Формулу 1
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