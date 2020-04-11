Renault отправила работников Энстоуна в неоплачиваемые отпуска

Renault отправила всех сотрудников в бессрочные отпуска без оплаты. Решение вступило в силу задним числом, работники отправлены по домам с 1 апреля по 31 мая. Срок может быть пересмотрен в случае изменения эпидемической ситуации.

В своем заявлении команда указала, что вошла в программу поддержки британского правительства. Оно выплачивает всем отправленным в принудительный отпуск работникам 80% от их ежемесячного оклада. При этом сумма выплат ограничена 2,5 тысячами фунтов (230 тысяч рублей) на человека в месяц. Renault пообещала доплачивать работникам в случае необходимости, чтобы каждый получил по 80% своего оклада.

Зарплату сотрудников, которые продолжают выполнять свои обязанности, включая руководство команды, также сократят на 20%.

«Жесткий карантин во Франции и Великобритании, а также большинстве стран, принимающих Гран При, пока не дает нам оценить влияние нынешней ситуации на наш спорт, – сказал глава Renault Сириль Абитбуль. – Следовательно, мы должны принимать все возможные меры, чтобы пройти через этот период неопределенности, защищая команду, построенную нами за последние четыре года».

Ранее в отпуска своих работников отправили Williams, McLaren, а также сама Формула 1.