Коронавирус и гонки
Renault отправила работников Энстоуна в неоплачиваемые отпуска
Французская команда решила воспользоваться финансовой помощью правительства Великобритании
Renault отправила всех сотрудников в бессрочные отпуска без оплаты. Решение вступило в силу задним числом, работники отправлены по домам с 1 апреля по 31 мая. Срок может быть пересмотрен в случае изменения эпидемической ситуации.
В своем заявлении команда указала, что вошла в программу поддержки британского правительства. Оно выплачивает всем отправленным в принудительный отпуск работникам 80% от их ежемесячного оклада. При этом сумма выплат ограничена 2,5 тысячами фунтов (230 тысяч рублей) на человека в месяц. Renault пообещала доплачивать работникам в случае необходимости, чтобы каждый получил по 80% своего оклада.
Зарплату сотрудников, которые продолжают выполнять свои обязанности, включая руководство команды, также сократят на 20%.
«Жесткий карантин во Франции и Великобритании, а также большинстве стран, принимающих Гран При, пока не дает нам оценить влияние нынешней ситуации на наш спорт, – сказал глава Renault Сириль Абитбуль. – Следовательно, мы должны принимать все возможные меры, чтобы пройти через этот период неопределенности, защищая команду, построенную нами за последние четыре года».
Ранее в отпуска своих работников отправили Williams, McLaren, а также сама Формула 1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Renault отправила работников Энстоуна в неоплачиваемые отпуска
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