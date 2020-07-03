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Формула 1 / Новости

Renault отказалась дорабатывать двигатели Формулы 1

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Renault отказалась дорабатывать двигатели Формулы 1
Автор:
, редактор
Соавтор: Люк Смит, F1 reporter
3 июл. 2020 г., 15:05

Французский концерн решил сэкономить на силовой установке

Компания Renault не сделает ни одного обновления для своих моторов в 2020 году. Это значит, что весь нынешний чемпионат команды Renault и McLaren проведут с одной и той же версией французских двигателей. В то же время соперники Renault из Mercedes и Honda уже обновили гоночные моторы и даже привезли их на первый этап сезона Формулы 1 в Австрию.

«Кризис очень суров. Чтобы с ним справиться, нам пришлось пойти на компромиссы, – рассказал руководитель команды Renault Сирил Абитбуль. – Речь идет о значительном сокращении призовых. Параллельно мы обсуждаем ситуацию со спонсорами: они верны Формуле 1, но у них есть собственные задачи в их основном бизнесе.

В связи со всем этим нам нужно было принять несколько важных решений. Одним из таких решений стал отказ от развития силовых установок. Вместо этого мы решили сосредоточиться на подготовке к следующему шагу [в эволюции двигателей]. Думаю, наш мотор уже добился серьезного прогресса, так что теперь мы лучше сконцентрируемся на совершенствовании шасси». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Renault F1 Team
Автор Коллат Бенджамин

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