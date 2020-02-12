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Формула 1 / Новость

Renault оставила в новой машине детали от прошлогодней. Все ради 2021 года

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Renault оставила в новой машине детали от прошлогодней. Все ради 2021 года
Автор:
, редактор
12 февр. 2020 г., 17:41

Французская команда решилась на консервативное развитие R.S.19 несмотря на недовольство результатами

Сегодня команда Renault представила свою машину на сезон-2020 Формулы 1. В прошлом году французский коллектив занял пятое место в Кубке конструкторов и остался недоволен результатами. Несмотря на это в Энстоуне решили не менять полностью прошлогодний болид R.S.19.

Вместо создания совершенно нового автомобиля команда сосредоточилась на доработке отдельных узлов. Глава Renault Сириль Абитбуль пояснил, что такой подход призван помочь не только улучшить результаты в новом сезоне, но и освободить рабочие силы для работы над машиной-2021.

«В этом году мы решили выбрать несколько иной подход, – сказал Абитбуль. – Правила не поменялись, что дало нам отличную возможность оставить часть прошлогодних деталей – из тех, что не влияют на скорость машины. Это не значит, что у нас прошлогодняя машина – такой подход был бы непривлекательным. Но мы решили сосредоточиться на зонах, влияющих на скорость, и одновременно начать работу над сезоном-2021. Окупится такой подход или нет, увидим в Мельбурне».

Исполнительный директор Renault Марцин Будковски уверен, что команда выбрала верную тактику работы над машиной: «В том году мы были разочарованы развитием болида. Поэтому мы проанализировали все, что пошло не так, и сосредоточились на слабостях при работе над R.S.20. Мы выбрали эволюцию [прошлой машины], хотя это и кажется контринтуитивным. Но у нас было на то две причины.

Во-первых, мы смогли сосредоточиться на скорости машины, не начиная с чистого листа. Вдобавок, при стабильных правилах в 2020-м и сильнейшей революцией в 2021-м мы сможем больше поработать над следующей машиной».

Перемены в машине Renault коснулись аэродинамики и механической части. «Мы изменили аэродинамику с концептуальной точки зрения, а также поработали над подвеской, сделав ее более однородной, – пояснил Будковски. – Это одна из наших прошлогодних проблем.

Мы также постарались избежать того застоя развития, что постиг нас в прошлом сезоне. Не все будет готово к тестам в Барселоне, часть изменений мы добавим после первой гонки, но подход к разработке будет агрессивным».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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