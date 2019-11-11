Renault опровергла уход из Формулы 1 на фоне слухов о продаже команды Мазепину

На прошлой неделе в европейских гоночных СМИ появилась информация о возможности продажи команды Renault российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину в конце нынешнего сезона и прекращении заводской программы в чемпионате мира – такое уже было в конце 2009-го, когда Renault F1 купил Жерар Лопес.

Комментируя эти публикации, официальный представитель автоконцерна заявил, что они были запущены «с целью дестабилизации обстановки». В интервью французскому изданию F1only.fr он подтвердил, что все работы по подготовке к новому сезону на базе команды в Энстоуне ведутся в штатном режиме и никто не планирует их сворачивать.

В то же время, представитель Renault в своем комментарии никак не затронул вопрос переговоров с Мазепиным и возможной продажи основному владельцу «Уралкалия» и отцу пилота Ф2 Никиты Мазепина доли в команде.

В настоящий момент «Уралкалий» ведет судебную тяжбу с администраторами другой команды Ф1 – Force India – которые предпочли российской компании другого покупателя, канадца Лоуренса Стролла.