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Формула 1 / Новость

Renault опровергла уход из Формулы 1 на фоне слухов о продаже команды Мазепину

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Renault опровергла уход из Формулы 1 на фоне слухов о продаже команды Мазепину
Автор:
, Редактор
11 нояб. 2019 г., 08:09

Команда продолжает работу над машиной 2020 года в обычном режиме и не собирается сворачивать свою программу в чемпионате.

На прошлой неделе в европейских гоночных СМИ появилась информация о возможности продажи команды Renault российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину в конце нынешнего сезона и прекращении заводской программы в чемпионате мира – такое уже было в конце 2009-го, когда Renault F1 купил Жерар Лопес.

Комментируя эти публикации, официальный представитель автоконцерна заявил, что они были запущены «с целью дестабилизации обстановки». В интервью французскому изданию F1only.fr он подтвердил, что все работы по подготовке к новому сезону на базе команды в Энстоуне ведутся в штатном режиме и никто не планирует их сворачивать. 

В то же время, представитель Renault в своем комментарии никак не затронул вопрос переговоров с Мазепиным и возможной продажи основному владельцу «Уралкалия» и отцу пилота Ф2 Никиты Мазепина доли в команде. 

В настоящий момент «Уралкалий» ведет судебную тяжбу с администраторами другой команды Ф1 – Force India – которые предпочли российской компании другого покупателя, канадца Лоуренса Стролла.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Сергей Иванов

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