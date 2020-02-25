Renault ограничится одним обновлением мотора в 2020 году
Команда намерена сосредоточиться на разработке силовой установки образца 2021 года вместо того, чтобы совершенствовать нынешний двигатель
В 2021 году команда Renault останется единственной в Формуле 1, кто будет использовать двигатель этой марки. Сейчас моторы Renault также поставляются McLaren, однако эта команда уже сообщила о возврате к силовым установкам Mercedes.
К началу сезона 2020 года Renault уже улучшила свой мотор и планирует обновить его по ходу года – но только один раз.
«Мы не планируем много улучшений по ходу сезона, – цитирует главного моториста команды Renault Рени Таффина испанская газета AS. – Постараемся сосредоточиться на работе над мотором для 2021 года. Однако мы сделаем одно обновление, выпустим мотор второй спецификации.
В целом двигатель 2020 года является эволюцией силовой установки 2019 года. И это будет последний двигатель этой серии, которую мы начали использовать два года назад».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов
Renault ограничится одним обновлением мотора в 2020 году
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