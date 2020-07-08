Renault объявила о возвращении Алонсо. Официально
Фернандо вернется в чемпионат мира после паузы длиной в два сезона
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо вернется в чемпионат в 2021 году. Сегодня французская команда Renault официально объявила о заключении контракта с 38-летним пилотом. Алонсо займет в Энстоуне место Даниэля Риккардо, который со следующего сезона будет выступать за McLaren.
Для Алонсо это возвращение в Renault станет вторым. В первый раз он выступал за команду с 2003 по 2006 годы и завоевал два чемпионских титула. Сезон-2007 Фернандо провел в McLaren, после чего в первый раз вернулся в Энстоун. Он провел за Renault еще два сезона, но на этот раз не добился успеха и перешел в Ferrari.
Последней командой Алонсо в Ф1 была McLaren. С ней испанец редко набирал очки и не взял ни одного подиума. В конце 2018 года гонщик покинул Формулу 1, решив взять паузу в карьере.
На счету Алонсо 311 гонок в Формуле 1, за которые он одержал 32 победы и завоевал 97 подиумов. Он занимает третье место в истории Ф1 по числу проведенных гонок, шестое по победам и подиумам.
Читайте также:
Предыдущая новость
Хорнер возмутился грубостью Ferrari
Следующая новость
Алонсо нацелился вернуться на подиум с Renault
trending Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин