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Формула 1 / Новость

Renault объявила о возвращении Алонсо. Официально

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Renault объявила о возвращении Алонсо. Официально
Автор:
, редактор
8 июл. 2020 г., 11:01

Фернандо вернется в чемпионат мира после паузы длиной в два сезона

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо вернется в чемпионат в 2021 году. Сегодня французская команда Renault официально объявила о заключении контракта с 38-летним пилотом. Алонсо займет в Энстоуне место Даниэля Риккардо, который со следующего сезона будет выступать за McLaren.

Для Алонсо это возвращение в Renault станет вторым. В первый раз он выступал за команду с 2003 по 2006 годы и завоевал два чемпионских титула. Сезон-2007 Фернандо провел в McLaren, после чего в первый раз вернулся в Энстоун. Он провел за Renault еще два сезона, но на этот раз не добился успеха и перешел в Ferrari.

Последней командой Алонсо в Ф1 была McLaren. С ней испанец редко набирал очки и не взял ни одного подиума. В конце 2018 года гонщик покинул Формулу 1, решив взять паузу в карьере. 

На счету Алонсо 311 гонок в Формуле 1, за которые он одержал 32 победы и завоевал 97 подиумов. Он занимает третье место в истории Ф1 по числу проведенных гонок, шестое по победам и подиумам.

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Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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