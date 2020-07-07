«Renault не в состоянии нас обогнать». В AlphaTauri оценили свое место на фоне других команд
Франц Тост уверен, что его коллектив построил седьмую по скорости машину. Она совсем немного уступает Ferrari, считает босс AlphaTauri
Руководитель команды AlphaTauri Франц Тост назвал точное место своих машин в расстановке сил Формулы 1. Согласно подсчетам австрийца, его коллектив занимает седьмую позицию в плане темпа.
«Наши прямые конкуренты из McLaren и Racing Point в трех-четырех десятых секунды впереди, – заявил Тост после финиша Гран При Австрии. – Дальше идет Renault. Мы довольно близко к ним, также как к Ferrari. А все остальные команды позади».
Очевидно, под остальными командами Тост имел в виду Alfa Romeo, Haas и Williams. В таком случае AlphaTauri оказывается седьмой машиной по скорости в Формуле 1 сезона-2020. В качестве сильной стороны болида AT01 руководитель команды выделил моторы Honda.
«Вы все видели сами: с точки зрения двигателей мы в очень хорошем положении. Renault не в состоянии нас обогнать. У Окона не получилось совершить обгон, – добавил Тост. – К тому же, у других команд возникли проблемы. Так что в плане силовой установки у нас все отлично».
Судя по всему, говоря о проблемах соперников Франц Тост подразумевал поломку мотора Mercedes на автомобиле Джорджа Расселла. По ходу Гран При Австрии болиды AlphaTauri действительно избежали технических неисправностей в плане двигателей.
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Франц Тост также пообещал привезти ближайший пакет обновлений на второй этап сезона в Шпильберг. Это не совсем обычная ситуация, так как между первой и второй гонкой 2020 года всего неделя. Готовность AlphaTauri усовершенствовать автомобиль к Гран При Штирии показывает, что команда постоянно дорабатывает свою машину. «Мы не можем позволить себе терять время», – объяснил Тост такую спешку.
На Гран При Австрии итальянская команда набрала шесть очков. Усилиями Пьера Гасли болид AT01 финишировал седьмым. Напарник француза Даниил Квят сошел с дистанции.
Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Автор
|Антон Погорельский