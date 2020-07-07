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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

«Renault не в состоянии нас обогнать». В AlphaTauri оценили свое место на фоне других команд

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«Renault не в состоянии нас обогнать». В AlphaTauri оценили свое место на фоне других команд
Автор:
, шеф-редактор
7 июл. 2020 г., 18:10

Франц Тост уверен, что его коллектив построил седьмую по скорости машину. Она совсем немного уступает Ferrari, считает босс AlphaTauri

Руководитель команды AlphaTauri Франц Тост назвал точное место своих машин в расстановке сил Формулы 1. Согласно подсчетам австрийца, его коллектив занимает седьмую позицию в плане темпа.

«Наши прямые конкуренты из McLaren и Racing Point в трех-четырех десятых секунды впереди, – заявил Тост после финиша Гран При Австрии. – Дальше идет Renault. Мы довольно близко к ним, также как к Ferrari. А все остальные команды позади».

Очевидно, под остальными командами Тост имел в виду Alfa Romeo, Haas и Williams. В таком случае AlphaTauri оказывается седьмой машиной по скорости в Формуле 1 сезона-2020. В качестве сильной стороны болида AT01 руководитель команды выделил моторы Honda.

«Вы все видели сами: с точки зрения двигателей мы в очень хорошем положении. Renault не в состоянии нас обогнать. У Окона не получилось совершить обгон, – добавил Тост. – К тому же, у других команд возникли проблемы. Так что в плане силовой установки у нас все отлично».

Судя по всему, говоря о проблемах соперников Франц Тост подразумевал поломку мотора Mercedes на автомобиле Джорджа Расселла. По ходу Гран При Австрии болиды AlphaTauri действительно избежали технических неисправностей в плане двигателей.

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Франц Тост также пообещал привезти ближайший пакет обновлений на второй этап сезона в Шпильберг. Это не совсем обычная ситуация, так как между первой и второй гонкой 2020 года всего неделя. Готовность AlphaTauri усовершенствовать автомобиль к Гран При Штирии показывает, что команда постоянно дорабатывает свою машину. «Мы не можем позволить себе терять время», – объяснил Тост такую спешку.

На Гран При Австрии итальянская команда набрала шесть очков. Усилиями Пьера Гасли болид AT01 финишировал седьмым. Напарник француза Даниил Квят сошел с дистанции.

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Автор Антон Погорельский

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