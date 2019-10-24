Renault не станет обжаловать дисквалификацию

Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии. В команде не верят, что смогут добиться отмены этого решения. Сегодня Renault опубликовала заявление по поводу дисквалификации и отказа от апелляции.

«Мы сожалеем о решении стюардов и особенно о строгости примененных санкций, – говорится в заявлении. – На наш взгляд, штраф не соответствует любой выгоде, которую могли получить пилоты. Особенно учитывая, что систему признали полностью легальной и инновационной. Наказание также не соответствует предыдущим решениям в подобных случаях, что стюарды признали в своем решении, но оставили без объяснений.

Однако, поскольку у нас нет других аргументов, кроме уже приведенных, чтобы доказать легальность нашей системы, мы не хотим тратить время и силы на бесплодные дебаты в Международном апелляционном суде, оспаривая субъективную оценку и последовавшие за ней санкции, связанные с помощью пилоту, не повлиявшую на производительность машины.

В связи с этим мы решили не подавать апелляцию.

Формула 1 всегда будет территорией безостановочного поиска малейшего преимущества. А мы всегда это делали и продолжим, хотя теперь станем более тщательно все изучать до того, как представить инновационное решение на трассе».

Напомним, что в Японии Racing Point подала протест на результаты Renault из-за того, что команда использовала систему автоматической корректировки тормозного баланса по мере прохождения дистанции гонки.

Разобрав дело, FIA дисквалифицировала обоих пилотов французской команды за то, что Renault использовала двусмысленность в пунктах технического регламента. При этом в федерации признали, что никакой конкретный пункт правил нарушен не был, однако действия команды нарушили спортивный регламент.