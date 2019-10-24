Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Японии / Новость

Renault не станет обжаловать дисквалификацию

Поделились
Комментарии
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Автор:
, редактор
24 окт. 2019 г., 14:41

Французская команда не согласна с наказанием, но не видит возможности его изменить.

Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии. В команде не верят, что смогут добиться отмены этого решения. Сегодня Renault опубликовала заявление по поводу дисквалификации и отказа от апелляции.

«Мы сожалеем о решении стюардов и особенно о строгости примененных санкций, – говорится в заявлении. – На наш взгляд, штраф не соответствует любой выгоде, которую могли получить пилоты. Особенно учитывая, что систему признали полностью легальной и инновационной. Наказание также не соответствует предыдущим решениям в подобных случаях, что стюарды признали в своем решении, но оставили без объяснений.

Однако, поскольку у нас нет других аргументов, кроме уже приведенных, чтобы доказать легальность нашей системы, мы не хотим тратить время и силы на бесплодные дебаты в Международном апелляционном суде, оспаривая субъективную оценку и последовавшие за ней санкции, связанные с помощью пилоту, не повлиявшую на производительность машины.

В связи с этим мы решили не подавать апелляцию.

Формула 1 всегда будет территорией безостановочного поиска малейшего преимущества. А мы всегда это делали и продолжим, хотя теперь станем более тщательно все изучать до того, как представить инновационное решение на трассе».

Напомним, что в Японии Racing Point подала протест на результаты Renault из-за того, что команда использовала систему автоматической корректировки тормозного баланса по мере прохождения дистанции гонки.

Разобрав дело, FIA дисквалифицировала обоих пилотов французской команды за то, что Renault использовала двусмысленность в пунктах технического регламента. При этом в федерации признали, что никакой конкретный пункт правил нарушен не был, однако действия команды нарушили спортивный регламент. 

Читайте также:

Следующая новость
Леклер похвалил Хэмилтона за веганство. Но сам не готов отказаться от мяса

Предыдущая новость

Леклер похвалил Хэмилтона за веганство. Но сам не готов отказаться от мяса

Следующая новость

Прост: Соперничество Феттеля и Леклера может стоить Ferrari титула в 2020-м

Прост: Соперничество Феттеля и Леклера может стоить Ferrari титула в 2020-м
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Японии
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.