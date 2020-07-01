Renault не наймет Феттеля или Боттаса до декабря

После решения Даниэля Риккардо перейти в McLaren со следующего сезона Renault осталась без второго пилота на 2021 год. В команде не спешат решать, кто составит пару Эстебану Окону, а слухи сватают в Энстоун множество звезд. Одни из самых обсуждаемых вариантов – Валттери Боттас и Себастьян Феттель.

«Валттери доставил проблем Льюису Хэмилтону, но он еще ко многому стремиться, хочет показать себя. Себастьян же станет свободным агентом, и если он достаточно мотивирован, то может быть нам интересен», – сказал глава Renault Сириль Абитбуль французской газете L'Equipe.

В то же время, в Renault не намерены определяться с составом до конца года. В команде хотят посмотреть, как в Формуле 2 выступят пилоты их молодежной программы Гуанью Чжоу и Кристиан Лундгор.

«У нас есть несколько вариантов на следующий сезон, несколько пилотов, в которых мы верим, – сказал Абитбуль. – Но до декабря мы не узнаем, как все пойдет, так как сезон Ф2 закончится только тогда».