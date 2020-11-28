Renault назвала условия своего согласия на заморозку моторов

Уход компании Honda из Формулы 1 оставил команды Red Bull и Alpha Tauri без силовых установок после 2021 года. Решением может стать выкуп Red Bull производства двигателей у Honda, однако без поддержки японцев «Быки» вряд ли смогут продолжить доработку силовых агрегатов.

Потому, Red Bull предложила ввести запрет для всех команд на работы над существующими двигателями с конца 2021 года. В Renault и Ferrari сразу выступили против этого, однако Скудерия позднее согласилась при условии, что переход на принципиально новые двигатели сдвинется с 2026 на 2025 год.

Накануне Гран При Бахрейна исполнительный директор Renault Марцин Будковски также дал понять, что его команда готова к компромиссам.

«Мы с самого начала выступали за заморозку работы над моторами до перехода на новые силовые установки, – сказал Будковски. – Причина очень проста: сложно одновременно дорабатывать текущие моторы и осваивать новые технологии, тем более, что пока мы даже не знаем точно, какими они будут. Нам бы пришлось нанять дополнительно сотню сотрудников. Так что мы считаем правильным, что у всех будет три года на разработку новых силовых установок.

Интересно, что именно Honda противилась запрету на работы над старыми моторами. И именно команда Red Bull выражала эту позицию. А теперь им приходится выступать за скорейшую заморозку доработок. Мы не возражаем, при условии, что будет принят правильный календарь перехода на новые двигатели.

Новый технический регламент по силовым установкам должен выступить в силу в 2026 году. Тогда логично приостанавливать работы над старыми моторами с 2023 года. Но сейчас много разговоров о том, чтобы сдвинуть сроки на год раньше. Что же, возможно в этом есть смысл при условии, что новый технический регламент будет удачным. Возможно заморозку работ по моторам стоит ввести в середине или в конце 2022 года. Но мы точно не готовы приостановить работу над мотором с 2021 года, это было бы слишком. Раньше мы выступали за раннюю заморозку работ, но другие команды это не поддержали. Хорошо, мы начали работать над модернизацией существующих силовых агрегатов. И теперь нам нужно время на то, чтобы завершить эту работу. В остальном все обсуждаемо».