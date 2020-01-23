Renault: Наши моторы мощнее Mercedes

Команды Формулы 1 постепенно отказываются от силовых установок Renault. С 2018 года на Honda перешла Toro Rosso, с 2019 – Red Bull, а прошлым летом было объявлено, что с 2021 года McLaren также возвращается к двигателям Mercedes.

Однако в самой французской команде уверены в качестве своих моторов. По крайней мере главный моторист Renault Реми Таффин уверен, что его двигатели являются одними из лучших.

«В последние годы мы наблюдали плотную борьбу между Mercedes и Ferrari в области мощности силовых установок, – сказал Таффин в интервью Auto Motor und Sport. – Сейчас моторы Mercedes нам немного уступают, а Ferrari немного нас превосходят. Honda отстает на шаг. Но никакого разрыва, скажем в 50 киловатт сейчас нет. Разница в мощности между Ferrari, Mercedes и нашими двигателями не превышает 5-10 киловатт (7-14 лошадиных сил). Honda отстает где-то на 15-20 киловатт».

Таффин также рассказал о прогрессе силовых установок Renault начала гибридной эры: «Электропривод у нас всегда выдавал 120 киловатт или 160 лошадиных сил. А вот двигатель внутреннего сгорания мы постоянно форсировали, в среднем на 20 киловатт в год. Это примерно 30 л.с. Иногда мы прибавляли по десять, а иногда и по 40 киловатт за год».



