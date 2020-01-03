Renault: Мы продвинулись дальше всех в подготовке к 2021 году

Французский автопроизводитель вернулся в Ф1 в 2016 году, после чего улучшал результаты с каждым сезоном, однако этот прогресс замедлился в 2019-м. Renault F1 финишировала только пятой в Кубке конструкторов, так и не сумев добыть хоть один призовой финиш.

Как объяснил глава команды Сириль Абитбуль, отчасти такой результат стал следствием решения усилить подготовку к сезону-2021, когда спорт перейдет на совершенно иные технические правила.

«Ни одна команда не подходит к 2021 году так же, как это делаем мы, – рассказал Абитбуль в интервью журналу Motorsport. – Не думаю, что хоть кто-то продвинулся в этой работе так далеко, как мы. Просто потому, что мы приняли решение направить на это направление невероятные ресурсы».

Он добавил: «При этом подготовка к 2021-му не может стать для нас извинением за неудачи в сезоне-2020. Я ожидаю, что мы выступим лучше, чем в прошедшем году, и сможем извлечь урок из тех изменений и улучшений, которые были проведены в 2019-м».

Говоря о возможности борьбы с лидерами из Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing, глава Renault признал, что это очень сложная задача.

«Для нас это следующая цель, но она очень непростая, – объяснил он. – Это цель на 2021 год. Сейчас вся наша работа строится вокруг долгосрочной программы подготовки к новому регламенту. Мы считаем это очень серьезной возможностью.

При этом сохраняются и краткосрочные цели на 2020-й. Так же было и в прошлом сезоне. Но это нормально, это часть нашего спорта».