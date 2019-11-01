McLaren, Renault и Williams раскрасили машину-2021 в свои ливреи
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Три команды Формулы 1 показали, как могла бы выглядеть машина новой эры в нынешних цветовых схемах.
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Список
Машина Ф1 2021 года в ливрее McLaren
1/10
Фотограф: McLaren
Машина Ф1 2021 года в ливрее McLaren
2/10
Фотограф: McLaren
Машина Ф1 2021 года в ливрее McLaren
3/10
Фотограф: McLaren
Машина Ф1 2021 года в ливрее McLaren
4/10
Фотограф: McLaren
Машина Ф1 2021 года в ливрее Williams
5/10
Фотограф: Williams
Машина Ф1 2021 года в ливрее Williams
6/10
Фотограф: Williams
Машина Ф1 2021 года в ливрее Williams
7/10
Фотограф: Williams
Машина Ф1 2021 года в ливрее Renault
8/10
Фотограф: Renault F1
Машина Ф1 2021 года в ливрее Renault
9/10
Фотограф: Renault F1
Машина Ф1 2021 года в ливрее Renault
10/10
Фотограф: Renault F1
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин , Williams , Renault F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
McLaren, Renault и Williams раскрасили машину-2021 в свои ливреи
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