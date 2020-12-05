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Формула 1 / Новость

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

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Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо
Автор:
, Главный редактор

На недовольство британской команды французы отвечают напоминаниями о старых грехах

Фернандо Алонсо в очередной раз стал причиной споров и выяснений отношений между командами Формулы 1. На этот раз между участниками чемпионата нет согласия по поводу допуска испанца к тестам, которые пройдут через неделю с небольшим в Абу-Даби.

Изначально на таких тестах болидами должны управлять молодые гонщики – те, кто если и стартовал в Ф1, то проехал не больше двух Гран При. Теперь же специальным решением FIA к заездам допущены и гораздо более опытные пилоты – если они не выступали в Ф1 в этом сезоне.

Renault получила максимальную выгоду от этого решения – французы крайне заинтересованы посадить Алонсо за руль современного болида Ф1 в рамках подготовки к возвращению испанца в чемпионат мира. Но следом о желании привлечь опытных пилотов объявили и Red Bull, и Alfa Romeo. Эти команды собираются пригласить на тесты Себастьена Буэми (57 стартов в гонках) и Роберта Кубицу (91 старт).

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Решение FIA вызвало неудовольствие Racing Point, McLaren и Ferrari. В частности, руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр заявил, что крайне удивлен таким развитием событий. Эта реплика тут же вызвала хлесткий ответ со стороны Сирила Абитбуля, возглавляющего команду Renault.

«У FIA есть право разрешать участие в тестах тому, кому федерация сочтет нужным такое право предоставить, – заявил менеджер. – Если Отмар хочет поспорить с FIA – это смело. Особенно с учетом того, что его пилоты выступают на незаконной машине. Во всем этом будет определенная ирония, если он решит дать этому делу ход».

Напомним, в начале сезона FIA уличила Racing Point в том, что отдельные детали болида RP20 скопированы с элементов, которые команда получила от Mercedes – а значит, созданы с нарушением регламента (который требует от каждого коллектива разрабатывать определенный набор деталей самостоятельно). В итоге команда была оштрафована на 15 очков и 400 тысяч евро. Renault уделяла этой истории немало внимания и несколько раз подавала протесты на британскую команду.

Действия Racing Point, в свою очередь, в прошлом году привели к аннулированию результатов Renault на Гран При Японии. Тогда британский коллектив заподозрил, что французы используют нарушающую правила систему регулировки тормозного баланса – и расследование FIA подтвердило эти подозрения.

Тем временем Абитбуль подчеркнул, что на тестах в Абу-Даби в любом случае запрещено испытывать какие-то новые узлы и детали – и поэтому присутствие там Алонсо не даст Renault какого-либо серьезного преимущества.

«Главная цель – дать Фернандо прийти в форму. Не стоит забывать, что предсезонные тесты в следующем году продлятся только три дня вместо шести в этом году – причем одну машину придется делить между двумя пилотами. Опять же, если говорить о молодых пилотах, то мы делаем для них более чем достаточно – начиная с поддержки Формулы Renault и заканчивая тестами на болидах Ф1».

С последним заявлением Абитбуля в целом можно согласиться: гонщики из юниорской программы Renault обычно попадают за руль болида Ф1 раньше, чем пилоты из других молодежных программ. К примеру, недавно первый опыт управления такой машиной получил Оскар Пиастри, за пару месяцев до этого оформивший победу в чемпионате Формулы 3. В то же самое время россиянин Роберт Шварцман, являющийся юниором Ferrari, провел первые тесты на болиде Ф1 лишь через год после победы в Ф3.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team , Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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