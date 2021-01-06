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Формула 1 / Новость

Renault F1 может возглавить Давиде Бривио. Сейчас он руководит командой Suzuki в MotoGP

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Renault F1 может возглавить Давиде Бривио. Сейчас он руководит командой Suzuki в MotoGP
Автор:
, Главный редактор

Эта новость не будет сюрпризом, если проследить карьерный путь генерального директора французского концерна

Новым руководителем выступающей в Ф1 команды Renault (которая в скором времени будет переименована в Alpine) может стать Давиде Бривио, который сейчас возглавляет заводской коллектив Suzuki в MotoGP. Об этом сообщают заслуживающие доверия источники Motorsport.com.

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С первого взгляда такое назначение будет выглядеть сенсационным – ведь по ходу своей карьеры Бривио никогда не работал в автогонках. Все проекты, в которых принимал участие итальянец, были связаны с мотогонками – Бривио был менеджером заводских команд Yamaha в Мировом супербайке и MotoGP, входил в команду менеджмента Валентино Росси, а в 2013 году возглавил заводской коллектив Suzuki, которая тогда готовилась к возвращению в MotoGP. В прошлом году менеджер добился грандиозного успеха: выступающий на Suzuki Хоан Мир стал чемпионом мира, а сам коллектив первенствовал в командном зачете.

Скорее всего, идея сделать одним из руководителей Alpine итальянского специалиста пришла в голову Луке ди Мео – нынешнему генеральному директору концерна Renault. С 2007 по 2010 год титульным спонсором команды Yamaha, где работал Бривио, была марка Fiat – и этот проект входил в сферу ответственности ди Мео, который тогда занимал в итальянском концерне позицию руководителя по маркетингу.

По сообщениям источников, Бривио вполне может стать генеральным директором Alpine F1 и заняться решением стратегических вопросов – в то время как осуществлять непосредственное руководство командой будет уже работающий в ее руководстве Марцин Будковски. Напомним, что Сирил Абитбуль, возглавлявший Renault F1 в последние годы, недавно занял пост генерального директора подразделения Alpine – и отвечает теперь в том числе за производство серийных спорткаров одноименной марки.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Команды Team Suzuki MotoGP , Renault F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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